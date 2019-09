Åtte ungdommer ranet av barn og unge i Stavanger siste halvår

Til sammen åtte ungdommer har blitt utsatt for ran i Stavanger det siste halvåret. Noen av ranspersonene skal være 10-åringer.

Politiet sier at flesteparten av ranene har blitt utført av ungdommer mellom 12 og 15 år, men kjenner også til ran der 10-åringer har deltatt, skriver Stavanger Aftenblad (krever abonnement).

– Dette kan vi absolutt ikke akseptere. I dag er det ungdommer som er redde for å ta på seg dyre klær fordi de frykter å bli ranet. Flere ungdommer sier til oss at de er engstelige for å oppholde seg i sentrum, sier eder for forebyggende avsnitt i Stavanger, politioverbetjent Kathrine Sæland Rotseth til Stavanger Aftenblad.

I forbindelse med noen av ranene er det brukt vold. Den samme grupperingen skal ha brukket nesen på en tilfeldig ungdom på gata. En annen ble sendt til legevakten hvor han måtte sy, skriver Stavanger Aftenblad.

Det har også skjedd at fornærmete er blitt truet fra å snakke med politiet. Politiet har ikke kjennskap til at det er brukt våpen. Flere av ungdommene som har erkjent å stå bak de fleste ranene, er kjent for politiet i tyveri- og voldssaker.

