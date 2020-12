Attentat på atomforsker: - De frykter at Trump skal tilintetgjøre dem

Eksperter mener det er opplagt at Mossad står bak det brutale attentatet, men tviler på at iranerne tør å gjengjelde anslaget.

Den iranske atomforskeren Mohsen Fakhrizadeh ble brutalt likvidert på en landevei syv mil utenfor Teheran sist fredag. Attentatet har blitt fordømt fra mange hold, deriblant av EU og Russland.

Iranske statsstyrte medier hevder bilen til Fakhrizadeh ble skutt i filler av fjernstyrte maskingevær som var montert oppå en pickupbil. Andre medier skriver at det var en gruppe attentatmenn som avfyrte de mange, dødelige skuddene.

Les også: Leder for Irans atomprogram drept i attentat

Iran var raskt ute med å rette pekefingeren mot Israel, og varslet kraftige gjengjeldelser. Gjengjeldelsene har imidlertid uteblitt foreløpig.

Israel benekter at de sto bak angrepet.

En britisk sikkerhetspolitisk ekspert sier til Nettavisen at det åpenbart er den israelske etterretningstjenesten Mossad som står bak det blodige attentatet.

- Jeg er ikke i tvil om at det var Mossad som likviderte Fakhrizadeh forrige fredag. Jeg vil gå så langt som å si at det er innlysende. For det første, dette var ikke et «vitenskapelig» drap, men et politisk drap. Fakhrizadeh var en ledende iransk atomforsker, og det er grunnen til at han ble likvidert, og ikke fordi hans utregninger og likninger var feil, sier professor Anthony Glees ved Buckingham University til Nettavisen.

Dette er i så fall ikke første gang Mossad anklages for å ha likvidert iranske atomforskere.

- Er det noen spesiell grunn til at du mener attentatet bærer kjennetegnene til Mossad, Glees?

- Jeg vil trekke fram følgende fakta: Netanyahu pekte ham ut i 2018 og ba folk om å huske dette navnet. Målet er å skremme iranske forskere vekk fra atomprogrammet. Hvis jeg var en iransk forsker, ville jeg også ha blitt skremt bort. Vi har blitt fortalt at aksjonen involverte 62 personer, inkludert en gruppe med tolv attentatmenn og to snikskyttere. De var bestemt på å drepe Fakhrizadeh. Alle har forduftet. Alt dette er Mossads kjennetegn, sier Glees.

- En aksjon av dette omfanget kan kun ha blitt satt i stand av Mossad, på Netanyahus eksplisitte ordre, sier han.

- Ikke hvem, men hvorfor?

Storavisen The Washington Post skriver at det ikke lenger er et spørsmål om hvem som sto bak angrepet, men et spørsmål om hvorfor Israel valgte å slå til på dette tidspunktet.

Les også: Verden er blitt et litt tryggere sted

Avisen stiller følgende spørsmål:

«Gjorde han (Netanyahu red.anm.) det for å lokke Iran til å gjennomføre en militær gjengjeldelse som ville rettferdiggjøre et amerikansk angrep på Irans atomprogram de gjenværende ukene av Trump-administrasjonen?»

«Gjorde de det for å ødelegge forholdene for en diplomatisk nullstilling som det er ventet at påtroppende president Biden ønsker å oppnå med Iran? Eller grep Netanyahu rett og slett muligheten til slå ut Mohsen Fakhrizadeh - selve hjernen bak Irans atomprogram og som tronet øverst på listen over israelske mål - i håp om at Iran ville vise tilbakeholdenhet, noe de har gjort siden angrepet?» skriver The Washington Post.

- Helvete vil kunne bryte løs

Statsminister Benjamin Netanyahu har vært strålende fornøyd med Trumps innsats som amerikansk president. Trump har for eksempel dratt USA ut av atomavtalen som er omstridt og upopulær i israelske kretser, flyttet USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, samt anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad.

Israel har nemlig vært overbevist om at Iran fortsatt forsøker å utvikle kjernevåpen i all hemmelighet, selv om de har forpliktet seg til noe annet i atomavtalen JCPOA, som ble framforhandlet mellom Iran og flere stormakter i 2015.

Netanyahu, også omtalt som «Bibi», er mindre begeistret for utsiktene til en mer forsonende Biden som ønsker å gjenopprette atomsamarbeid med Israels erkefiende Iran.

- I en og en halv måned vil Bibis handlingsrom overfor iranerne være: «Hvis dere gjengjelder, vil helvete kunne bryte løs. Dere aner ikke hva denne fyren i Washington vil gjøre før han forlater presidentembetet,» sier tidligere leder av Iran-avdelingen ved Israels nasjonale sikkerhetsråd, Yoel Guzansky, til The Washington Post.

Trump trakk som kjent USA ut av atomavtalen med Iran i 2018, og gjeninnførte strenge økonomiske sanksjoner mot landet. Påtroppende president Joe Biden har imidlertid lovet at han ønsker å gjenoppta atomsamtaler med Iran. Irans mer eller mindre moderate president Hassan Rouhani har gitt uttrykk for at han er positiv til en slik tilnærming fra USA.

Les også: Massivt mannefall gjør livet surt for regimet

- Bitter og hevngjerrig

- Vil en eventuell iransk gjengjeldelse mot Israel kunne utløse en stor konflikt i regionen, som også vil inkludere USA, Glees?

- Enhver som så Trumps vanvittige pressekonferanse på Thanksgiving, vil innse at han ikke bare har blitt desperat såret av Bidens seier, men også at han nå er mer bitter og hevngjerrig enn det som er akseptabelt, og at han åpenbart er i stand til å slå fra seg før han forsvinner, sier professoren.

Glees henviser til pressekonferansen sist torsdag (som ble avholdt etter presidentens videokonferanse med militære tjenestemenn), hvor USAs president blant annet gjentok sine udokumenterte og grunnløse påstander om valgfusk.

I løpet av videokonferansen, gjentok Trump ordene fraud (svindel/bedrageri), fraudlent (svikefull/falsk) eller defraud (bedra) hele 26 ganger, viser en utskrift publisert av Det hvite hus.

Pressekonferansen er også blitt spesielt lagt merke til ettersom presidenten befant seg bak en svært liten pult.

Les også: Trump-teamet tar avstand fra advokat: - Arbeider på egen hånd



- Vi ble fortalt for litt siden at Trump ba sine militære sjefer om å starte planleggingen av et angrep på Iran. Angivelig skal de ha nektet, sier Glees.

The New York Times skrev tidligere denne måneden at Trump rådførte seg med sine militære sjefer om muligheten for et militært angrep mot Iran. Planene ble imidlertid forkastet, ifølge avisen som siterte anonyme kilder.

- Naturligvis ønsker han (Trump red.anm.) at iranerne skal tro at han vil kunne beordre et angrep på Natanz (iransk atominstallasjon red.anm.). Det kan tenkes at alt dette var en bevisst strategi. Merkelig nok har ikke Trump startet noen utenlandske kriger. Krigen har vært ført mot hans egen nasjon, sier Glees.

- Frykter at Trump skal tilintetgjøre dem

Glees trekker fram to hovedgrunner til hvorfor han tror iranerne vil la være med å gjengjelde attentatet.

- Iranerne vil ikke gjøre noe som helst, delvis fordi de frykter at Trump skal tilintetgjøre dem og delvis fordi de vet at hvis de venter til januar, så ønsker Biden å gjenopprette samtaler med dem, sier han.

- Trumps nederlag endrer heldigvis på mange ting. Og Netanyahu skjønte at dette var hans siste mulighet til å slippe unna med sin strategi med attentater, sier han.

- Det disse folka ikke forstår, er at det å likvidere personer, selv dem som kanskje har onde hensikter, gjør ikke verden tryggere. Det kan kanskje avskrekke Iran fra å lage atombomber, og sånn sett styrke sikkerheten. Det innser jeg. Men på lengre sikt er det mye bedre å forhandle om å oppnå et delmål, og kanskje til og med et mer langsiktig mål, enn å slå til på denne grove måten og dermed risikere et delmål for å oppnå kortsiktig suksess, sier Glees.

Reklame NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter