Aud-Margaret (64) seilte nedover i krateret på madrassen: – Jeg klamret meg fast

Aud-Margaret Vamsæter Kogstad ble sittende og vente i tre timer i krateret, sier hun til VG.

Siden kvikkleireskredet i Gjerdrum gikk natt til onsdag er flere reddet ut. I skrivende stund er det 10 personer som fortsatt er savnet. Politiet fortsetter letearbeidet i håp om å finne overlevende.

En av dem som virkelig hadde englevakt var Aud-Margaret Vamsæter Kogstad (64). Hun forteller til VG at hun våknet av at huset ristet, og at hun trodde det var et jordskjelv. Men plutselig spjæret hele husveggen opp. Hun klamret seg fast til madrassen.

Seilte ned

– På den tjukke Jensen-madrassen min seile jeg hele veien ned til bunnen av skredet. Det var helt absurd, sier hun til avisen.

Raset fortsatte å gå mens Kogstad satt nede i karateret. Hun brukte madrassen til å bygge en liten hule, mens det brakte rundt henne.

– På et tidspunkt hørte jeg at noen ropte på hjelp. Like etter kom det et stort brak, og etter det hørte jeg ikke flere stemmer, forteller hun.

Hunden reddet ut

Nettavisen kunne nylig fortelle historien om familien Sandman, som ble reddet ut av helikopter i det huset holdt på å rase sammen. Datteren Michelle Sandman (19) fortalte at hunden måtte bli igjen, og ble ikke tillatt opp i helikopteret.

– Vi vet det er et mirakel å håpe på at hun er i live. Men vi håper inderlig at hun løper løs der et sted, og at noen ser henne, sa Michelle Sandman til Nettavisen.

Natt til torsdag, rundt kl. 01.00 kom svaret på familiens bønn: hunden var funnet og brakt opp ved hjelp av helikopter.

Politiet kunne nyttårsaften bekrefte at de fortsetter letearbeidet i håp om å finne overlevende. Tidlig på kvelden kom det beskjed om at et nytt område er evakuert etter en bekymringsmelding om sprekkdannelser. Politiet har lagt ned forbud mot fyrverkeri i en kilometer rundt rasområdet, ettersom det er helikopter i luften.

