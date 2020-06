Audun Lysbakken (SV) ler når han får dette Trump-spørsmålet om Nato

Nå vil SV-lederen ta makten fra Erna Solberg (H).

STORTINGET (Nettavisen): Tirsdag var det SVs tur til å skryte av siste halvår.

Stabilt på 7-tallet og med rekordmange medlemmer, er det en offensiv SV-leder Audun Lysbakken som møter pressen.

SV-lederen legger ikke skjul på at planen er å velte dagens regjering ved stortingsvalget i 2021, og selv få utdelt sorte limousiner.

I så fall med Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister, som SVs foretrukne statsministerkandidat.

- Tror Jonas blir en god statsminister

- Hvordan vil det bli å få Støre som sjef?

- Det tror jeg blir bra, jeg tror han blir en god statsminister (....), men min viktigste jobb er å sørge for at SV gjør et godt valg, slik at jeg også kan presse ham for å få til en tøffere fordelingspolitikk og en grønnere klimapolitikk, sier Lysbakken til Nettavisen.

Men han synes det er for tidlig å stille absolutte krav for et regjeringssamarbeid.

- Vi kommer til å være veldig tøffe. Det er ikke et mål for oss å kjøre svarte biler, men å få ned ulikhetene, sørge for at de rikeste må bidra mer, bekjempe fattigdom og løser klimakrisen på en rettferdig måte, sier han.

Blant annet skal SVs landsmøte neste år vedta «SVs grønn ny deal», partiets strategi for å få ned klimautslippene, skape nye arbeidsplasser og redusere forskjellene.

Holder døren åpen for alle

Hvis opposisjonen klarer å få flertall på Stortinget etter valget, med minst 85 mandater, vil SV sette seg ned med de andre rødgrønne partiene. Lysbakken holder døren åpen for både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Rødt.

- Resultatene med de andre partiene avgjør om vi går inn i regjering eller ikke. Blir det ikke bra nok, går vi ikke inn, sier SV-lederen.

På pressekonferansen sa han at SV er det rødgrønne folkepartiet i norsk politikk, og at han tror de kan vokse enda mer i oppslutning.

- Vi tror potensialet er stort, og det gjør at vi kan sikte enda høyere neste år, sa han, og samtidig la tydelig til om hva som blir vanskeligst i et nytt regjeringssamarbeid:

- Det som kanskje ser mest krevende ut nå, er klimapolitikken.

Enig med Trump

Men det er også en annen sak som engasjerer ham, men som han neppe får gjennom i eventuelle regjeringsforhandlinger. Som USAs president Donald Trump vil han ut av Nato, og erstatte medlemskapet med en nordisk forsvarspakt.

Trump skal ha vært på nippet til å erklære at han ville trekke USA ut av Nato, ifølge John Boltons nye bok «The Room Where It Happened».

Bolton var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i Donald Trumps regjering fra 9. april 2018 til 10. september 2019.

I boken skriver Bolton detaljert om hendelsene på Natos dramatiske toppmøte i Brussel i 2018 og at dramaet som utspilte seg på bakrommet var langt mer spent enn det som tidligere har vært kjent.

Lattermild Lysbakken: - Ikke på Trumps måte, nei

- I en fersk bok fra Bolton kommer det frem at president Donald Trump ville trekke USA ut av NATO, er det slik at du og Trump er enige her?

Lysbakken begynner å le, før han sier at:

- Det er ikke helt slik vi har sett for oss at dette skal skje. Jeg mener Norge ikke er tjent å være så avhengig av USA som vi er i dag, sier Lysbakken - og utdyper:

- Jeg mener først og fremst at Trump er et bevis på hvorfor det kan være ganske farlig fordi USA i dag er blitt en veldig uberegnelig stormakt. Vi mener Norge bør kutte de båndene, men av veldig andre grunner enn det han holder på med, sier Lysbakken.

