Audun Lysbakken: - SV kan gjøre beste lokalvalg på 16 år

- Vårt mål er at flere skal bo i en kommune der SV styrer, slik vi gjør i Oslo og Tromsø.

Saken blir oppdatert.

STORTINGET (Nettavisen): SV holder tirsdag sin sommer-pressekonferanse, som første partiet ut.

SV-leder Audun Lysbakken og nestlederne Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes deltar, fulle av forventning før høstens valg.

SV ønsker mer makt, og mener det er sannsynlig gitt meningsmålingene:

- Vi har en sterk ambisjon om å vinne alle storbyene i Norge, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han ramser opp Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som byer innen rekkevidde for SV.

SV mener de kan gjøre det bedre enn ved kommunevalget i 2007:

– Vårt mål er at flere skal få bo i en kommune der SV styrer etter kommunevalget, slik vi gjør i Oslo og Tromsø. Det er på høy tid å få byttet ut markedsorienterte og klimaskeptiske politikere i Kommune-Norge, sier Lysbakken.

SVs skryteliste

På SVs skryteliste trekkes Oslo frem - med krav om nullutslipp på byggeplasser og fått innført gratis aktivitetsskole.

- I Tromsø er SV vært pådriver for å få bukt med bruk av deltid og ta velferd tilbake til kommunene. Og på Loppa i Finnmark har SV fått gjennom gratis barnehage til alle.

­– Vi skal stå på i bygd og by for en politikk som er for de mange, ikke for de få på toppen. Det skal handle om mennesker, ikke markeder, og det skal handle om framtiden, ikke forurensing, sier Lysbakken.

- Kampen mot Høyre

Lysbakkens oppskrift for å vinne valget er:

- Vi skal vinne kampen mot Høyre om profitt i barnehager og eldreomsorg, og SV skal være pådriver for at kommunene faktisk får ned klimautslipp.

– Vi står midt i en klimakrise, men Norge øker faktisk sine utslipp. Og mens ulikheten øker, varsler Høyre at de vil ha en verdikamp om konkurranseutsetting av velferd. Dette viser hvor viktig det er at SV, som et både rødt og grønt parti, går frem i valget, sier SV-lederen.

Partiet stiller med lister i 242 kommuner.