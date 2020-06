Audun Lysbakken: - Veldig urettferdig at skyhøy arv skattes lik null

Derfor vil han endre arveloven.

STORTINGET (Nettavisen): SV seiler i medvind og håper på regjeringsmakt etter stortingsvalget i 2021.

Og får partiet viljen sin, blir det ikke like lukrativt å arve som i dag:

- Vi mener det er veldig urettferdig at skyhøy arv skattes null, mens vanlige folks arbeid skattes høyt, sier SV-leder Audun Lysbakken til Nettavisen.

- Så arver du en milliard-formue, for de veldig, veldig få som gjør det, bør det skattes av det. Hvis ikke vil veldig mye penger og veldig mye makt går i arv, og det er ikke bra for samfunnet vårt, mener han.

- Mulig å arve familiehytten

Den borgerlige regjeringen fjernet arveavgiften i 2014, og siden den gang har SV flere ganger sagt at en avgift må gjeninnføres.

- Vil dere gjeninnføre arveloven slik vi kjenner den fra før?

- Nei, vi vil ikke gjeninnføre den gamle arveavgiften for den førte til at altfor mange vanlige folk også betalte skatt på liten arv. Det skal være mulig å arve familiehytten uten å måtte kvitte seg med den. Det vi snakker om her, er de virkelig store formuene som i dag ikke beskattes når de arves. Det er åpenbart urettferdig, sier Lysbakken.

Stabilt høyt

På Sentios siste måling for Nettavisen i juni, fikk SV en oppslutning på 6,9 prosent. Et nivå som partiet har ligget på lenge.

- Dette er et godt nivå for oss. Vi har holdt oss på en stabilt god oppslutning gjennom koronatiden, og det er jeg fornøyd med. Nå gjelder det å unngå at den økonomiske krisen og arbeidsløsheten fører til en eksplosjon i sosial ulikhet, sa Lysbakken til Nettavisen.

Lysbakken mener mange nå er opptatt av nettopp deres politikk.

- SV er et rødgrønt folkeparti som er særlig opptatt av kampen mot den økende ulikheten i Norge og av klimakrisen. Svært mange er opptatt av dette nå, og vårt mål er at valget neste år skal handle om disse aller viktigste sakene for framtiden vår, sa han.

Siv Jensen: - Svært urettferdig

Regjeringen Solberg var raskt ute for å fjerne arveavgiften på arv og gaver.

- Arveavgiften rammer ofte de med lave og vanlige lønnsinntekter, og det oppleves som svært urettferdig å måtte betale en høy avgift for å arve et barndomshjem eller familiens fritidsbolig. Å fjerne arveavgiften vil lette generasjonsskifter i familiebedrifter og være et viktig forenklingstiltak, sa daværende finansminister Siv Jensen (Frp) i 2013.