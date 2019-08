En selvsikker SV-leder utfordrer Ap.

KULTURHUSET (Nettavisen): SV seiler i medvind, med nasjonale målinger på 8-tallet.

- Partiet økte også mest og fikk den beste målingen på ni år på den siste nasjonale meningsmålingen fra Opinion. SV kan gjøre det beste kommunevalget på 16 år, sier Lysbakken.

Det gjør ham selvsikker:

- Vi går inn i valgkampen med flere medlemmer enn noensinne, mer enn 16.000, innledet han SVs valgkampåpning.

- Ligger an til å bli større enn Frp

- Målingene tyder også på at vi ligger an til å bli større enn Frp veldig mange steder.

- Valget må handle om økende forskjeller og klimakrisen, da må vi snakke om mennesker og miljø, ikke markeder, sier han.

SV går til valg på følgende ti tiltak:

Ja til profittfri velferd, nei til kommersialisering.

Ja til heltidskultur, nei til ufrivillig deltid.

Ja til tillitsreform, nei til stoppeklokke.

Krav om økt bemanning i eldreomsorg.

Krav om flere fagarbeidere i barnehagene.

Alle kommuner skal ha klimaplan og et klimabudsjett.

Strengere klimakrav i alle offentlige innkjøp fra el-ferger til minigravemaskiner.

Alle kommunens byggeplasser skal være fossilfrie, eller ha nullutslipp.

Kommunen skal være i front på klimanøytrale bygg og solceller på tak.

Kartlegging av nødvendig klimatilpasning for drikkevann og rent avløp.





- Må tilpasse seg nytt klima

– Der høyresiden vil ha verdikamp for velferdsprofittørene, vikarbyråene, budsjettkutt og målstyring, tar vi menneskene i velferden på alvor, sier Audun Lysbakken.

Så vil SV jobbe for mer klimavennlige kommuner.

– Skal vi få ned klimautslippene spiller kommunene en sentral rolle. Og er det noe sommerens villere, våtere og varmere klima har gjort synlig, er det at kommunene også må være forberedt på å tilpasse seg det nye klimaet, sier Lysbakken.

- Vi vil bruke vår vekst til å tvinge Ap

Han har tro på at de skal vinne mange av de store byene:

- I Bergen og Trondheim har Ap valgt å samarbeide med sentrum, istedenfor til venstre. Vi vil bruke vår vekst til å tvinge Ap til å samarbeide mot venstre, slik vi har gjort i Oslo. Det vil vi gjøre ved å stille tydelige krav til samarbeid, og gå i opposisjon om vi ikke får innfridd disse, fortsetter han.

– Vi skal sette en stopper for vassen sentrumspolitikk, der det er mulig. Det må være et tankekors for Ap i Bergen, at de kan få innfridd løfter om gratis SFO og skolemat, dersom de hadde samarbeidet med SV, sier Lysbakken.

Han trekker frem hovedstaden:

- I Oslo har SV blant annet fått gjennomslag for gratis aktivitetsskole til 16.000 barn, et banebrytende klimabudsjett og 16 prosents nedgang i klimautslipp på to år. Byrådet har gjort kommersielle sykehjem og til kommunale, bygget 3.000 kommunale barnehageplasser, og gjennomfører prosjekter med tillitsreform i eldreomsorgen.

SVs eneste ordfører, Marianne Borgen i Oslo, sier at:

– Politikk er å ville og handle. Der den blå-blå regjeringa svikter, stiller Oslo opp for miljøet og barna. SVs mål er å gjøre Oslo til en barneby. En by som er gøy og trygg og god å vokse opp i for alle barn, er en god by for alle.