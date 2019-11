Audun Lysbakken frykter ukultur: - Nav-skandalen stinker

- Det er grunnleggende mistillit til folk som lever på trygd og stønader, frykter SV-lederen.

STORTINGET (Nettavisen): Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) redegjorde for Nav-skandalen i Stortinget tirsdag.

Saken har fått stor oppmerksomhet etter at den sprakk forrige mandag. SV-leder tordnet fra talerstolen: «Denne saken stinker av klassejustis».

SV-leder Audun Lysbakken mener denne saken aldri ville rammet øvre samfunnslag. Foto: Heidi Schei Lilleås

Nettavisen snakket med ham like etterpå.

- Audun Lysbakken, du sa fra talerstolen at det verste med denne saken er at den «stinker av klassejustis». Kan du utdype det?

- Det mest ubehagelige med denne saken er at det neppe hadde gått like ille hvis noen av dem med mye penger og råd til dyre advokater, hadde vært utsatt for en lignende mangel på rettssikkerhet, sier han til Nettavisen.

- Veldig ubehagelig

- Dette må vi spørre oss om kunne rammet noen andre grupper i samfunnet enn Nav-brukere, og det er et veldig ubehagelig trekk ved vårt samfunn, sier Lysbakken.

Ifølge Lysbakken viser det at rettssikkerhet er skjevt sosialt fordelt og at for noen er det vanskeligere å få rettighetene sine enn andre.

- Jeg mener det er er grunn til å frykte at det henger sammen med en ukultur som har fått spre seg i Norge i mange år, i den politiske debatten og i ledelsen av Nav, der det er grunnleggende mistillit til folk som lever på trygd og stønader, nærmest en idé om at det er verre om noen skulle få litt for mye enn at de får det de har krav på.

Vurderer mistillit

- Har du tillit til statsråd Anniken Hauglie (H)?

- Anniken Hauglie har ikke styrket sin sak i dag fordi hun har ikke gode svar på det som er det mest springende, nemlig det som er hennes ansvar: Hvorfor har det tatt så lang tid, fra Nav første gang innså at trygderetten stilte spørsmål ved deres praktisering av loven og fra departementet ble varslet.

- Mens tiden har gått, har folk blitt tiltalt og dømt. Den tidsbruken har fått skjebnessvangre konsekvenser, derfor blir det det mest sentrale å vurder, når vi skal se på hennes ansvar.

