SV-leder Audun Lysbakken angriper Frp-politikerne Per-Willy Amundsen (Frp) og Sylvi Listhaug for selfie.

Ifølge Dagbladet mener SV-leder Audun Lysbakken at de to tidligere justisministrene Per-Willy Amundsen (Frp) og Sylvi Listhaug (Frp), kunne hatt grunn til å vise mer ydmykhet enn de gjorde i høringssalen på tirsdag.

De to avgåtte justisministere fra Frp forklarte seg på tirsdag om bakgrunnen for de store manglene i Norges terrorsikring som Riksrevisjonen har avdekket.

Det første Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug gjorde da de ankom høringsalen på Stortinget var å ta en selfie samme, skriver Dagbladet.

- Jeg synes det var spesielt, for det var mye som kom opp i høringen som viser at de hadde hatt all grunn til ydmykhet, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagbladet og legger til: - Det var tydelig at ikke memoet om økt ydmykhet hadde nådd de avgåtte statsrådene.

