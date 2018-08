AUF-ere trygler Støre om holde fast på solidariteten i flyktningpolitikken

AUF vil ikke sitte stille å se på at asylretten og partiets grunnverdier angripes, var det klare budskapet til Ap-leder Jonas Gahr Støre da han besøkte Utøya.

Støre besøkte AUFs sommerleir fredag og ble møtt med taktfaste Jonas-rop, men også klare meninger om klima og flyktningpolitikk.

– Arbeiderpartiet må snakke om saker som angår folk i hverdagen, sa Støre til AUF-erne fra den velkjente talerstolen i «bakken».

Støre presenterte en oppskrift på hvordan partiet skal klare å komme tilbake fra valgnederlaget i fjor. Sakene må være forankret i grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet, sa Støre, og oppfordret AUF-erne til å huske på internasjonal solidaritet som en viktig verdi.

– Ta ansvar, Jonas!

Men han fikk ballen raskt i retur. Oslo AUFs Thuva Øverås frykter partiet nettopp glemmer solidariteten når partiet nå jobber med å meisle ut ny politikk innenfor det vanskelig feltet asyl, flyktninger og innvandring.

Vi har fått et mediesirkus og en masse opprørte medlemmer, advarte hun fra talerstolen.

– Kjære Jonas lytt til grasrota, ta ansvar og gå tilbake til kjerneverdiene, oppfordret Øverås som er bekymret for at partiets frykt for å miste velgere til høyresiden skal føre til ukloke veivalg.

Det er det ingen grunn til å frykte, mener Støre, som rykker ut til forsvar av sin innvandringspolitiske talsmann og lederen av migrasjonsutvalget, Masud Gharahkhani.

– Jeg kjenner Gharakhani, en mann som selv har vært på flukt og han har verdikompasset godt på plass, sier Ap-lederen til NTB.

Han hevder at det å ha kontroll hvor mange som kommer til landet, også er solidaritet.

– Hvis du ikke har kontroll med grensene vil folks vilje til å stille opp å hjelpe folk i nød, gå ned. Å være solidarisk handler også om å ha bærekraftig innvandring. Det har Ap alltid stått for, sier Støre.

– Skal reise debatt

Gharakhani satt selv i bakken og hørte bredsiden. Han har høstet mye kritikk, blant annet for å ha sagt at målet bør være at det ikke kommer noen asylsøkere til Norge og at landet heller bør ta imot kvoteflyktninger gjennom FN-systemet. Han virker avslappet til uroen han skaper.

– Mandatet til utvalget er også å reise debatter. Det er nødvendig å diskutere, det er med på å skolere og forberede oss på løsninger når nye migrasjonskriser kommer, sier Gharahkhani til NTB.

Han fastholder at asylpolitikken i dag er inhuman og ikke bærekraftig og bidrar til at de som har penger, kommer foran i køen. Men han understreker at Norge også skal følge sine internasjonale forpliktelser.

Alltid uenig?

– Jeg håper folk gis en sjanse på tross av alle Masuds famøse utspill. Jeg håper folk ser forbi utspillene, sier AUF-leder Mani Hussaini, som selv sitter i migrasjonsutvalget, til NTB.

Han ser ikke for seg en enighet innad i partiet, selv ikke etter at rapporten, som leveres innen 1. oktober, er ferdig behandlet i partiet.

– Jeg tror det alltid vil være uenighet i partiet om asyl- og innvandringspolitikken. Det er bra, for da kommer vi til å ha kontinuerlig debatt og utvikle ny politikk, sier AUF-lederen.

Han mener det er viktig at AUF tør å si fra i slike saker.

En annen viktig sak for ungdomspartiet er klimapolitikken. Her mener Hussaini at moderpartiet beveger seg i riktig retning. Støre fortalte ungdomspartiet at han nå har lite tro på at det blir åpnet for oljeutvinning i de sårbare områdene Lofoten, Vesterålen og Senja og viste til at flere fylkeslag nå går imot.

Han lovet AUF-erne at partiet, som strever med lav oppslutning på meningsmålingene, ikke ligger nede fortelling.

– Budskapet fra meg til dere er at Ap skal tilbake, sosialdemokratiet skal tilbake. Vi trengs mer enn noen gang før!

(©NTB)

Mest sett siste uken