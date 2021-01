AUF-topper sjokkerte med sex-underholdning: - Skal være mulig å dumme seg ut

Sentralstyret i AUF arrangerte et show på sommerleien i 2019 som vakte sterke reaksjoner.

Det er en tradisjon hver eneste sommer for AUF å arrangere sommerleir på Utøya. I fjor ble imidlertid sommerleiren avlyst på grunn av koronasituasjonen, men nå har VG avslørt at sommerleiren i 2019 sjokkerte mange av deltagerne, hvor de aller yngste kun var 15 år.

Et fast innslag under hver sommerleir er at ungdomspartiets sentralstyre skal underholde resten. Men underholdningen som ble vist på scenen lørdag 3. august 2019 fikk flere av ungdommene til å sperre opp øynene.

Sex-sketsjer

VG har snakket med flere av ungdommene som var til stede under sommerleiren i 2019, og de forteller blant annet at et videoinnslag viser et mannlig sentralstyremedlem som «tar» en kvinne bakfra for å simulere sex med denne kvinnen.

En annen video som sjokkerte AUF-ungdommen til stede viste en kursleder i en sex-sketsj, hvor han lå med alle jentene rundt seg i et telt. Ifølge VG var minst en av jentene i videoen 16 år. Nå er det flere som angrer etter disse seansene sommeren 2019.

Fakta om AUFs sentralstyre * AUF styres til daglig av sentralstyret, og er den politisk valgte ledelsen i ungdomspartiet. * Det avholdes flere ganger i året landsstyremøter, og annethvert år landsmøte. I disse møtene bestemmes AUFs overordnede politikk og hvilken vei AUF skal gå pekes ut. *Leder er Astrid Hoem. * Generalsekretær er Sindre Lysø. * For øyeblikket er det 14 personer som sitter i AUFs sentralstyre. * VG skriver at sentralstyremedlemmene på sommerleiren i 2019 var mellom 22 og 29 år gamle. Kilder: AUF, VG.

- Skal være mulig å dumme seg ut

VG nevner også flere eksempler på sketsjer med lite klær og et seksuelt preg, hvor blant annet et mannlig styremedlem med bar overkopp, ifølge flere kilder, skal ha ligget i en seng med en kvinne på hver sin side, med bare skuldre. I en annen video skal et kvinnelig sentralstyremedlem stått bak en mann, og gikk inntrykk av at hun penetrerte ham bakfra med en dildo eller hånd.

Generalsekretær Sindre Lysø i AUF har fått beskrivelsene som VG har fått, og bestrider ikke informasjonen han har fått. Han bekrefter imidlertid at videoene som blir vist under underholdningen, senere slettes, slik at ingen skal bli uthengt i ettertid.

- Fotoforbudet handler om at når vi setter opp en så amatørmessig humorrevy så skal det være mulig å stå på scenen og dumme seg ut, uten at det havner på sosiale medier etterpå, sier Lysø til VG.

Flere av AUF-deltagerne angrer på at de var med i videoene som ble vist under revyen på Utøya i 2019, men at ingen vil stå frem i frykt for sin politiske karriere videre i partiet. Lysø hevder imidlertid til VG at «døren står alltid åpen», og at det skal være trygt å si ifra om noe man opplever som ubehagelig.

