AUF trekker støtten etter ny historie om ubehagelig Giske-opplevelse

Det kalles inn til krisemøte i valgkomiteen etter nye anklager.

AUF trekker sin støtte til Giske som fylkesleder, og krever skriftlig avstemming på helgens årsmøte.

Det skriver avisene Adresseavisa torsdag ettermiddag.

Like etter melder TV 2 at valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti kaller inn til krisemøte. Dette bekreftes, ifølge TV 2, av valgkomiteens leder, Arild Grande.

- Oppfordrer til å ikke stemme

At støtten trekkes skal ha blitt blitt enstemmig vedtatt på ekstraordinært styremøte i Trøndelag AUF torsdag ettermiddag, kommer det frem i en pressemelding.

Årsaken, skriver de, er den seneste utviklingen i saken om Trond Giske.

«Fylkesstyret i AUF i Trøndelag vil på lørdag kreve skriftlig votering, og oppfordrer på det sterkeste alle medlemmer av AUF ikke å stemme for Trond Giske som ny fylkespartileder», heter det i pressemeldingen.

Beskriver ubehagelige opplevelser

Trond Giske ble innstilt som fylkesleder i Trønderlag Ap mandag denne uken. Siden har det kokt.

Møtet i AUF skal ha kommet i stand etter at Sandra Skillingsås, som er innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap, fortalte om ubehagelige opplevelser i fylkespartiet.

Hun begynte som valgkampmedarbeider i 2013.

Til Adresseavisen beskriver hun en kultur ved valgkampkontoret preget av en seksualisert sjargong som hun hevder også Trond Giske deltok i.

Giske: - Liten bevissthet om festkultur

Skillingsås forteller også om en nachspielepisode der Giske skal ha kommet med ubehagelige tilnærmelser.

- Døra går igjen, og plutselig står Trond der og sperrer døra. Han strekker armene ut, sånn at jeg ikke kan komme meg forbi. Jeg blir redd, ordentlig redd, sier hun blant annet.

Giske har kommentert saken:

– Et nachspiel for seks år siden er vanskelig å gå inn i, men jeg har aldri hatt som intensjon å gjøre noe som skulle være ubehagelig for Sandra, sier Giske til Adresseavisen.

Han sier også at det har vært for lite bevissthet om festkulturen i partiet. Det sier han i forbindelse med uttalelsene til Skillingsås.

– I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene, sier Giske, som er innstilt som leder i Trøndelag Ap, til Adresseavisen.

Velges i helgen

Trond Giske gikk i januar 2018 av som nestleder i Ap, etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel, og det har siden vært delte meninger om hans videre rolle i partiet.

Valget av ny fylkesleder i Trøndelag Ap skjer førstkommende lørdag.

