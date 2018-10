Aune Sand trekker seg fra Skal vi danse

View this post on Instagram

Kraftfull som en antilope som danser i vinden, sart som et snøfnugg, snill som morfar. Kjære Amalie, du er en blomstereng fra de gjenglemte vidder, du er bærer av de evige verdier, troskap, tillit, oppofrelse, du gleder deg over å se lykken i andres øyne, alltid si sannheten, løfte opp de som er for svake til å løfte seg selv. Amalie, jeg fristiller min plass i Skal Vi Danse så du får muligheten til å bli invitert av TV 2 tilbake inn i dansen. En dag er det en av mine jenter som står å gråter ute på dansegulvet, vi som sitter i toppen av gamle eiketrær og har hørt vinden fremkalle de vakreste minner fra eikenøtter som rasler, vi skal gi dere som er unge friheten til å danse på åpne sletter. Sist fredag ettermiddag var vi fire dansepar som danset for hverandre, dere klappet og jublet så nydelig for dansen til Ewa og meg, det er et minne jeg tar med meg inn i evigheten. Og så Kjære kjære vidunderlige Ewa, jeg har sett deg danse som en stille løvinne som samler blomsterblader med grønne safir øyne, du er fantastisk, jeg vill takke deg så lenge jeg lever for at du viste meg dansen. Til alle dere dansere og drømme dansere, tusen takk for alle vennlige blikk, oppmuntrende ord, varme hender på mine skuldre, det har vært en ære å være i dansen med dere. Tv2, dere har invitert meg inn i eventyrene, først Farmen kjendis og nå Skal Vi Danse, tusen takk for tilliten. Mormor, nå reiser jeg videre, jeg holder det jeg lovet, som du hvisket meg i øret en sommernatt , den største lykke er å se lykken i andres øyne. @amaliesnolos @ewa.trela.dance @skalvidansetv2 #skalvidanse

A post shared by Aune Sand (@aunegardsand) on Sep 30, 2018 at 8:40pm PDT