Aung San Suu Kyis pågrepet etter militærkupp i Myanmar - USA med kraftig advarsel

Myanmars leder Aung San Suu Kyi, landets president Win Nyunt og flere regjeringsmedlemmer er pågrepet etter at Hæren gjennomførte et kupp natt til mandag.

Hæren i Myanmar har tatt kontroll over landet og skal beholde makten i ett år, melder en TV-kanal tilhørende militæret mandag morgen lokal tid i Myanmar.

Pågripelsen av Aung San Suu Kyi skjedde tidlig mandag morgen lokal tid. Soldater har også oppsøkt boligene til lederne i landets regioner og fraktet dem bort, ifølge familiemedlemmer.

Myanmars hærsjef Min Aung Hlaing skal være fungerende president, erklærer hæren via TV-kanalen. Hæren innfører unntakstilstand i ett år med øyeblikkelig virkning.

Dette er nødvendig for å bevare stabiliteten i landet, heter det i meldingen, som ble kunngjort av en oppleser på den militæreide fjernsynsstasjonen Myawaddy mandag morgen.

I meldingen anklager hæren valgkommisjonen i landet for å ha oversett det den kaller «store uregelmessigheter» i valget som ble holdt 8. november.

Ifølge BBC er det soldater i gatene i hovedstaden Naypyidaw og i landets største by Yangon i morgentimene mandag. I hovedstaden er telefon- og internettforbindelse kuttet, melder kanalen. Myanmars statlige TV-kanal MRTV skriver på Facebook at tekniske problemer hindrer stasjonen fra å kringkaste.

USA advarer Myanmars hær

Det hvite hus advarer hæren i Myanmar om konsekvenser og krever umiddelbar løslatelse av Aung San Suu Kyi og de øvrige som er pågrepet.

– USA er bekymret over meldinger om at Myanmars hær har gått til det steget å undergrave landets demokratiske overgang, inkludert pågripelsen av regjeringsleder Aung San Suu Kyi og andre sivile, sier Det hvite hus' talskvinne Jen Psaki.

– President Joe Biden har blitt orientert av sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. Vi står fast ved vår sterke støtte til Myanmars demokratiske institusjoner, og i samarbeid med våre regionale partnere, oppfordrer vi hæren og alle andre parter til å overholde demokratiske normer og rettsreglene, og til å løslate de som ble pågrepet i dag, sier hun videre.

– USA er motstander av ethvert forsøk på å endre utfallet av det nylige valget eller på å hindre Myanmars demokratiske overgang, og kommer til å innføre tiltak mot de ansvarlige hvis disse skrittene ikke blir reversert. Vi følger situasjonen tett og står på befolkningens side, som allerede har gjennomgått så mye i deres kamp for demokrati og fred, sier Psaki.

Ny nasjonalforsamling skulle tre sammen



Mandag var det ventet at landets nye nasjonalforsamling skulle tre sammen for første gang etter at NLD vant valget 8. november med stor margin. Men hæren hadde bedt regjeringen om å utsette sammenkallelsen, ifølge BBC.

De siste ukene har landets mektige militære påstått at valget var preget av omfattende fusk, og landets mektigste person, hærsjef Min Aung Hlaing, utelukket ikke muligheten for at hæren kan ta makten. Frykten for kuppforsøk førte til advarsler fra verdenssamfunnet.

November-valget var landets andre demokratiske valg etter 49 år med militærdiktatur.

Senest lørdag forsikret hæren at den skulle love å overholde grunnloven.

