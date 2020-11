Australia raser mot Kina: - Frastøtende, krenkende og helt forferdelig

Australia krever en umiddelbar beklagelse, men Kina nekter. - En farlig opptrapping av konflikten mellom de to landene, sier Kina-kjenner.

Australia krever en umiddelbar beklagelse fra Kina for å ha postet et fabrikkert bilde på en kinesisk statlig Twitter-konto.

Det manipulerte bildet skildrer tilsynelatende en australsk soldat som kutter strupen på et afghansk barn som omfavner et lam. Medfølgende bildetekst lyder: «Ikke vær redd. Vi bringer med oss fred».

- Jeg vil tro at dette er nøye gjennomtenkt, og at det er diskutert på høyeste hold, sier Kina-kjenner og forfatter Torbjørn Færøvik til Nettavisen.

- Dette er en farlig opptrapping av konflikten mellom de to landene, og vil bare gjøre vondt verre. Dette tjener absolutt ikke Kinas sak, men vi ser jo gang på gang at de kinesiske lederne lever på sett og vis i sin egen verden, og klarer ikke å se rekkevidden av sine egne handlinger, sier Færøvik.

Det var talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Lijian Zhao, som postet det falske bildet på Twitter på mandag.

«Sjokkert over drap på afghanske sivile og fanger begått av australske soldater. Vi fordømmer disse handlingene på det sterkeste, og krever at de blir stilt til ansvar,» skrev Lijian.

Det fabrikkerte bildet og Twitter-meldingen henviser til angivelige krigsforbrytelser begått av australske spesialsoldater i Afghanistan.

- Frastøtende, krenkende og forferdelig

Australias statsminister Scott Morrison krever en unnskyldning fra Kina, og ber de fjerne Twitter-innlegget umiddelbart. Han beskriver innlegget som «virkelig frastøtende, dypt krenkende og helt forferdelig,» skriver BBC.

- Den kinesiske stat bør skamme seg over dette innlegget. Dette reduserer dem i verdens øyne, sier Morrisson i en uttalelse til australske journalister.

- Det er utvilsomt spenning mellom Kina og Australia, men dette er ikke måten å håndtere det på, sier han.

Morrison sier han vil kalle den kinesiske ambassadøren inn på teppet, samt ta direkte kontakt med Twitter og be dem fjerne posten.

Er de grufulle drapene berettiget?

Kina nekter foreløpig å beklage eller å fjerne Twitter-meldingen.

- Australia reagerer så sterkt på min kollegas Twitter-melding. Betyr det at de mener de grufulle drapene på afghanske sivile liv er berettiget? Afghanske liv betyr noe, burde ikke de australske soldatene føle skam? sa en annen talsperson for kinesisk UD, Hua Chunying, på en pressekonferanse mandag, ifølge The Guardian.

Krigsforbrytelser

Australske myndigheter har nylig sluttført en omfattende granskningsrapport av angivelige krigsforbrytelser begått av australske spesialsoldater mot afghanske sivile og fanger.

Granskningsrapporten, som ble offentliggjort i midten av november, fremmer en rekke alvorlige og grove anklager mot spesialsoldatene. Ifølge det som framgår av rapporten, anklages spesialsoldatene for å ha begått 39 utenomrettslige henrettelser på afghanske sivilpersoner. Enkelte av drapene beskrives som rene ritualer.

Hendelsene i rapporten skal ha skjedd i perioden mellom 2005 og 2016. 19 tidligere og nåværende soldater antas å stå bak ugjerningene.

Det fabrikkerte bildet i Twitter-innlegget ser ut til å være en direkte henvisning til en angivelig hendelse hvor australske spesialsoldater skal ha brukt kniver til å likvidere to 14 år gamle afghanske gutter. Men australske ABC hevder at funnene i den australske granskningsrapporten ikke underbygger akkurat denne påstanden.

Stridens kjerne

Stridens kjerne er at Australias statsminister Scott Morrison tidligere i år etterlyste en uavhengig og internasjonal granskning av Kinas håndtering av koronautbruddet og utbruddets opprinnelse. Dette førte til sterke reaksjoner fra Kina, som umiddelbart innført høyere tollavgifter på australske varer som blant annet mineraler, vin og storfekjøtt.

- Det som startet denne konflikten, er dette utspillet fra statsminister Morrison i april, der han ba Verdens helseorganisasjon (WHO) om å granske Kina og Kinas rolle i forbindelse med virusutbruddet. Det førte til kraftige motreaksjoner fra Kina og det førte til straffetiltak mot Australia. Kina la på toll, som strakte seg til himmels, på en rekke australske varer. Det er mineral- og vineksporten som rammes hardest. Den siste økningen kom for halvannen uke siden med 200 prosent økning på australsk vin, sier Færøvik.

- Nå har Australia fått en veldig tøff statsminister som er villig til å stå opp for landet og verdiene som er viktige for dem. Han har reagert veldig hardt på presset fra Kina. Han så det som veldig naturlig å granske utbruddet av koronaviruset, men Kina opplevde det som sårende og som et overtramp, sier Færøvik.

Nære handelsforbindelser

Færøvik, som har skrevet en rekke bøker om Kina, sier at Kina og Australia har hatt gode relasjoner og utstrakte handelsforbindelser i mange år, men at mye endret seg etter at Australia etterlyste en koronagranskning i april.

- Kina er verdens største fabrikk. Men de er et råvarefattig land og har et stort behov for å kjøpe råvarer utenfor egne landegrenser. Australia forsyner Kina med viktige mineraler. Jeg tror 38 prosent av Australias totale eksport går til Kina. Det forteller at Australia har gjort seg veldig avhengig av Kina. Kina er også avhengig av tilgang på råvarer fra Australia, men de er mye større og står på langt flere bein, sier han.

Australia har en egen frihandelsavtale med Kina, og de har også nylig sluttet seg til en stor asiatisk handelsavtale som var initiert av Kina.

- Det viser hvor farlig det er å veve seg inn i kinesisk økonomi for sterkt. Hvis du blir for avhengig av Kina, risikerer du å miste mye av det politiske handlingsrommet, sier Færøvik.

