Australia setter inn militæret for å hjelpe brannrammede

Australske myndigheter setter inn militærskip og fly for å avhjelpe områder som er herjet av skogbrann og som har tvunget folk til å søke tilflukt på strendene.

Flere byer og tettsteder langs den sørøstlige kysten av Australia var onsdag fremdeles isolert og herjet av brannene som tvang fastboende og feriegjester ned på strendene og ut i vannet tirsdag.

Onsdag satte myndighetene inn både militærskip og fly som skal komme folk og lokalmiljøer til unnsetning. Marineskip fraktet vann, mat og drivstoff langs sjøveien til steder hvor veiene er uframkommelige på grunn av brannene.

En av de verst rammede områdene ifølge den australske nyhetskanalen 9 news er kystbyen Mallacoota sørøst i delstaten Victoria, på grensen mot New South Wales. Her ble himmelen farget rød mens brannen herjet. Her måtte rundt 4000 mennesker tirsdag søke tilflukt på stranda i byen da brannene og den intense varmen som følger med, kom stadig nærmere. Folk måtte tilbringe nyttårsaften i biler på stranda eller i provisoriske lokaler som ble omgjort til evakueringssentre. Det populære reisemålet som er omgitt av skog og hav på alle kanter er helt isolert og er blant byene som nå vil få forsyningen utenfra via sjøveien, opplyser lederen for kriseberedskapen i Victoria, Andrew Crisp.

Forsyningsskipet HMAS Choules fra det australske forsvaret ble onsdag satt inn i arbeidet med å komme folk isolert av skogbrannene til unnsetning. Foto: Abis Benjamin Ricketts (AP)

Flere er omkommet

Så langt er åtte personer bekreftet omkommet i brannene de siste dagene, men flere er fremdeles savnet, bekrefter myndigheten onsdag. Nyttårsaften ble det flagget på halv stang etter brannmannen Samuel McPaul (28) døde dagen før. På årets siste dag ble fire andre bekreftet døde av brannene og ytterligere tre er bekreftet omkommet i brannene første nyttårsdag.

I alt er minst 15 personer drept i brannene som på grunn av langvarig tørke og kraftige vinder har spredt seg. I tillegg er 176 hjem blitt flammenes rov de siste dagene.

– Vi har tre måneder med varmt vær foran oss. Vi står overfor en farlig brannsituasjon i hele delstaten, sier Crisp.

Fremdeles er det flere enn hundre branner i New South Wales, men i motsetning til dagen før hadde ingen kategorien katastrofal onsdag. Statsminister Gladys Berejiklian sa at forholdene hadde roet seg noe og at de slitne mannskapene i det frivillige brannvesenet kunne utnytte dagen til en pust i bakken.

REDDET PUNGROTTE: Brannmannskapene i New South Wales tok seg også tid til å redde denne pungrotta og ungen hennes som hadde krøpet under en bil i Charmhaven mens brannen herjet tirsdag. Brannmannskapene fikk varslet sjåføren og fikk deretter hentet ut dyrene, melder NSW Rural Fire Service på Facebook og forteller at dyrene nå blir tatt godt vare på. Foto: (NSW Rural Fire Service)

Varsler krav om gransking

Denne sommerens skogbranner er allerede blitt vurdert som de verste noensinne. Debatten går nå om den konservative føderale regjeringen som ledes av statsminister Scott Morrison har gjort nok for å forhindre klimaendringer. Australia er verdens største kullprodusent- og eksportør, og Morrison har så langt ikke vært villig til å kutte i denne produksjonen.

Nå har lederen av det australske miljøpartiet lagt ned krav om at det nedsettes en nasjonal kommisjon som skal granske skogbrannene.

– Hvis ikke Morrison vil gjøre det, vil vi gå videre til en parlamentshøring med fullmakter lignende det en nasjonal kommisjon vil ha, så snart parlamentet samles, sier partileder Richard Di Natale til AP.

