Australsk TV-dokumentar om Danmark vekker harme. - Ondskapsfull karikatur

Danske politikere reagerer kraftig.

En fjernsynsdokumentar vist på den australske rikskringkasteren ABC denne uken har skapt mange reaksjoner i Danmark. Programmet påstår blant annet at det blir verre og verre for muslimer å leve der:

- Landet som er kjent for å ha reddet sin jødiske populasjon under andre verdenskrig, har vendt minoritetene sine ryggen, forteller journalisten Hamish Macdonald i starten av programmet.

Programmet, «Foreign Correspondent», er et av Australias ledende dokumentarprogram og har vært på luften siden 1992. Det hevdes blant annet at Danmark bare i fjor vedtok 100 nye lover, som sikter seg inn mot migranter og muslimer, blant andre:

Migranter tilbys penger for å flytte tilbake der de kom fra.

Migrantbarn blir satt til «dansk kulturtrening» fra de er ett år gamle.

Man har bannlyst burka og niqab.

Migrantområder blir offisielt omtalt som «ghettoer», og at man skal komme ghettoene til livs.

– Det foregår noe meget råttent her, lyder det fra Macdonald.

– En karikatur av Danmark

Socialistisk Folkeparti-politiker Karsten Hønge forteller til Berlingske at han ikke kjenner igjen bildet som dokumentaren tegner:

- Det er en karikatur av Danmark - en grovkornet, ondskapsfull karikatur. Det er en fullstendig urimelig måte å tegne et bilde av vårt samfunn på.

Han får støtte av Inger Støjberg fra danske Venstre:

- Sånn ser jeg slett ikke på Danmark. Danmark er et fantastisk land, blant annet fordi vi har forstått at vi må passe på det. Det skal vi fortsette med. Derfor endrer ikke en australsk dokumentar på hvilken politikk jeg mener er best for Danmark, skriver hun i en SMS til avisen.

KJENNER SEG IKKE IGJEN: Sånn ser jeg slett ikke på Danmark, sier landets tidligere integrerings- og utlendingsminister, Inger Støjberg (V). Foto: John Thys (AFP / NTB scanpix)

Danmarks ambassadør til Australia skriver på Twitter at dokumentaren er ubalansert:

Streng innvandringspolitikk

Tidligere Høyre-politiker og leder i tankesmien Civita, Kristin Clemet, har ikke sett dokumentaren, men uttaler på generelt grunnlag at Danmark har en strengere innvandrings- og integreringspolitikk enn for eksempel Norge, men legger til at mange land har fulgt etter:

– Den har på viktige områder gitt noen gode resultater som man må anerkjenne enten man liker politikken eller ei. Samtidig er det en til tider parodisk konkurranse blant en del av de politiske partiene om å «toppe» med nye strenge tiltak, som, etter min mening, kan føre til både latterlige og beklagelige utfall, skriver hun i en SMS til Nettavisen.

POLITIKKEN FUNGERER: Kristin Clemet mener den danske politikken fungerer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dokumentaren påstår at danskenes holdning til innvandrere og migranter snudde etter at Muhammed-karikaturene ble trykket i Jyllands-Posten i 2005, som førte til store opptøyer rundt omkring i hele verden. Tidligere i år vant sosialdemokratene parlamentsvalget i Danmark. Martin Henriksen, politiker fra Dansk Folkeparti, hevder at venstresiden også har omfavnet de strenge lovene, og at de ikke hadde vunnet valget ellers. Clemet sier det er flere grunner til at politikken er, og har vært, strengere i Danmark:

– De føler seg som et mer utsatt land, og de har hatt noen klart vanskeligere, ekstreme innvandrermiljøer enn for eksempel Norge har hatt.

– Danmark har introdusert noen av de mest drakoniske lover i verden, lover som sikter seg inn mot migranter og muslimer, hevder dokumentaren. Foto: Skjermdump / Foreign Correspondent

Det er ikke første gang utenlandske medier omtaler Danmarks strenge innvandringspolitikk. Time Magazine omtalte utreisesenteret på øya Lindholm, mens The Guardian har advart om å følge i danskenes fotspor når det gjelder nasjonalisme. Clemet sier at siden reaksjonene på dokumentaren kommer fra både venstre- og høyresiden så har nok de danske politikerne rett i at det tegnes en karikatur, men synes på generell basis at tematikken dokumentaren tar opp er interessant.

– Jeg vet ikke om innvandrere eller for eksempel muslimer i dag føler at det er vanskeligere å leve i Danmark enn tilsvarende grupper i Norge eller andre land, men det kunne vært interessant å vite.

Dokumentaren ligger ute på Facebook, og kan sees under: