Avdød ettåring fra Askøy var smittet av Campylobacter, bekrefter fylkeslege

KILDEN: I dette fjellbassenget på Øvre Klepp i Askøy ble det fredag påvist store mengder E.coli-bakterier, som er et symptom på at vannet kan være forurenset av andre ting – som tarmbakterien Campolybacter. Kommunens teori er at bakterien kan ha kommet inn gjennom vann som har lekket inn ovenfra. Først tirsdag kommer svaret. Foto: / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)