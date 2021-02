Avfallssekker opptar parkeringsplasser - dette er grunnen til at de ikke fjernes

Ofte blir avfallssekker stående over en lengre periode. Det kan være både bedrifter og privatpersoner som er den ansvarlige eieren av sekken.

En av de mest populære avfallssekkene som distribueres er iSEKK. De distribuerer sekker i Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Man kan kjøpe en sekk og fylle opp med avfall, deretter bestiller man henting. Men hva skjer egentlig om ingen bestiller hentingen?

Bestillingen koster et sted mellom 300 og 1800 kroner. Det avhenger av hva innholdet er. Selve sekken koster mellom 160 og 200 kroner. Det er altså selve hentingen av sekken som er det kostbare av prosessen.

Ofte i bybildet vil man kunne se at disse sekkene står plassert på parkeringsplasser. Nettavisen har blitt tipset om at dette har blitt et vedvarende problem for de som har beboerparkering i Oslo. De betaler en fast sum for å kunne parkere i visse soner av byen. De får da parkere innen for sonen, gitt at det er ledige plasser. En avfallssekk i gata betyr en plass mindre til å parkere bilen.

Vigdis Johansen er fagkonsulent for Bymiljøetatens bypatrulje. Hun forteller til Nettavisen at det ikke er noen regler for hvor lenge disse sekkene kan stå på gate eller vei.

- Våre bybetjenter følger opp når sekker som dette, hensatt på gater, utgjør et trafikalt problem. Da kan sekkenes plassering representere fare og være til hinder for kjørende. Vi har likevel ingen sanksjonsmuligheter i disse situasjonene, sier hun til Nettavisen.

Forsøpling og anonyme eiere

Sekker hensatt på fortau hindrer fremkommeligheten på fortauet, og ofte anser vi dette som et forsøplingsproblem, forteller Johansen.

- Innholdet i sekkene kan dessuten utgjøre en potensiell brannfare. Dersom sekkene er plassert på fortau, kan vi sanksjonere etter politivedtekten paragraf 4-3, «gårdeieres plikt til renhold av fortau», forklarer Johansen.

Avfallssekkene kan ofte kjøpes over disk, og det er ikke krav til å registrere seg som bruker for å kjøpe en sekk. Dette medfører at bymiljøetaten ikke kjenner til hvem som er eier av avfallssekkene.

- Den enkelte bruker av sekken må selv sørge for å bestille fjerning av sekkene. Vi forsøker også å finne ut via de berørte firmaer som tilbyr slike sekker, om de har kjennskap til sekker som står hensatt, avslutter Johansen.

Reaksjoner på Facebook

På Facebook-siden til iSEKK er det flere som ikke er fornøyde med dagens situasjon. En skriver følgende i sin anmeldelse:

- Dette er forsøpling av byen vår! Bildet med 2 sekker er fra i dag da gata vår ryddes. Bilene er flyttet, men søppel ligger igjen i gata og hindrer rydding(...) Anbefaler ikke dette firmaet før de eventuelt setter en grense for hvor lenge sekken kan ligge i gata før den hentes og at bruker må holde orden på sin sekk.

Får ikke lov til å hente sekkene

Ida Vang Jenshus er kommunikasjonsrådgiver hos Norsk Gjenvinning Norge AS, som eier iSEKK. Hun kan fortelle at de ikke vet hvem som eier sekken før de får beskjed om henting. Det er fordi sekkene kan kjøpes ved flere utsalgssteder. Før de får beskjed om henting, har de heller ikke lov til å hente inn sekken.

- Det er kjøpers eiendom frem til de ringer og bestiller en henting av oss. Det er først når kunden gir oss beskjed om at vi kan plukke opp en sekk og håndtere innholdet på en forsvarlig måte at vi rykker ut og henter sekken, sier Jenshus til Nettavisen.

- Om den ikke blir hentet, er dette noe dere da hjelper til med om dere blir varslet?

- Om vi mottar en henvendelse om at en sekk blir stående over tid gjør vi vårt beste for å sikre at den vil bli forsvarlig håndtert. Vi loggfører alle tilfeller vi mottar, og prøver i hvert tilfelle å spore eier eller bruker av sekk. Vi tar imot informasjon om området som kan bidra til å finne eieren i våre systemer, og prøver i hvert tilfelle å spore eier eller bruker av sekken for å bidra til at den blir hentet. iSEKK vil også møte opp fysisk på adressen når det er nødvendig for å finne eieren eller brukeren av sekken, sier Jenshus.

Jenshus forteller videre at alle sekkene deres er markert med henvisning til hjemmesiden deres. Der finner man retningslinjer for bruk og plassering, som det er viktig at kundene tar hensyn til.

- Vi oppfordrer til å sette en iSEKK på steder hvor det ikke er til sjenanse for forbipasserende eller ved å oppta parkeringsplasser og lignende. Det er også viktig at de plasseres med avstand fra husvegger for brannsikkerhet. Dessverre er det nok noen som ikke tar dette på alvor.

Jenshus forteller at de har stor forståelse for at feilplassering og manglende bestilling av henting kan by på utfordringer. De jobber derfor kontinuerlig med å gjøre kundene kjent med retningslinjene for bruk av iSEKK. Hun forteller videre at de har en tett dialog og har etablert kvartalsvise møter med bymiljøetaten, for å sammen finne gode og hensiktsmessige løsninger.

