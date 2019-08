Avfyrte raketter på klasserom i Bærum

Sent lørdag kveld ble det meldt om at raketter var avfyrt i et klasserom på Rykkinn i Bærum kommune. Ingen skal ha blitt skadet.

- Det er avfyrt raketter inn i et klasserom på en skole, hvor ungdommer overnatter ifm en idrettssamling. Brannalarmen er utløst, og det er mye røyk i rommet. Personer på stedet fikk slukket et mindre branntilløp. Ingen skal være fysisk skadd. Nødetater på vei. Det melder politiet på Twitter like før midnatt lørdag kveld. - Vi er på stedet. Ingen er fysisk skadd, eller har fått i seg røyk. Tre gutter, hvorav én var iført mørk hettegenser, har kastet fyrverkeri inn et vindu, før de løp fra stedet. Totalt 12 ungdommer oppholdt seg i klasserommet da dette skjedde. Vi foretar søk og undersøkelser, skriver politiet på Twitter klokken 00.12 søndag.