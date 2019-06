Avgått Mattilsynet-direktør får permisjon med millionlønn

Harald Gjein, som gikk av som administrerende direktør i Mattilsynet etter avsløringene om minkfarm-rapporten, får permisjon med full lønn.

24. mai ble det klart at Harald Gjein går av som administrerende direktør i Mattilsynet etter en feilaktig rapport om en minkfarm i Rogaland.

Mandag skriver VG at den tidligere administrerende direktøren mottar permisjon med full lønn. Ifølge lederlønnskotrakten har Gjein en årslønn på 1.470.000 kroner, skriver de.

VG skriver videre at det i et dokument fra Landbruks- og mattdepartementet og til Gjein kommer frem at han vil få tilbud om en annen stilling.

– I den videre dialogen vil det bli avklart hvilken annen passende stilling du vil få tilbud om og betingelsene knyttet til denne. Frem til dette er avklart, er du gitt permisjon med full lønn i tillegg til avvikling av planlagt ferie, heter det i dokumentet.

Gjein, som har sittet som administrerende direktør i Mattilsynet siden 2011, orienterte fredag 24. mai landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) om at han skulle fratre sin stilling. Bakgrunnen var rapporten om en minkfarm med 9.600 dyr i Sandnes der det ble meldt om underernærte dyr og anbefalt fôrbytte eller avvikling av farmen. Senere ble det imidlertid avslørt at rapporten fra juni i fjor var full av faktafeil, og det innrømmet også tilsynet.

– Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket i tvil i forbindelse med tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland. Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte. På bakgrunn av denne situasjonen finner jeg det riktig å fratre min stilling, slik at andre kan lede Mattilsynets viktige arbeid videre, sa Gjein.