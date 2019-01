Avhoppere i Venezuelas militærstyrker ber Donald Trump om våpen

Trenger våpen i «kampen for friheten».

Tidligere soldater i Venezuelas militære styrker, som nå har forlatt landet, ber USAs president Donald Trump om å utstyre dem med våpen i det de kaller en «kamp for friheten», skriver CNN.

Den amerikanske TV-kanalen har snakket med Carlos Guillen Martinez og Josue Hidalgo Azuaje, som begge er avhoppere fra Venezuelas militære styrker.

De bor nå utenfor landets grenser, men hevder å være i kontakt med flere hundre andre militære avhoppere som er villige til å gjøre opprør mot Venezuelas omstridte president Nicolás Maduro.

- Ber om våpenstøtte

- Som venezuelanske soldater ber vi USA om å støtte oss logistikkmessig med kommunikasjon og med våpen, så vi kan oppfylle frihet i Venezuela, sier Guillen Martinez til CNN.

- Vi sier ikke at vi kun trenger USAs støtte, men også støtte fra Brasil, Colombia, Peru - alle våre brødrenasjoner som er imot dette diktaturet, legger Hidalgo Azuaje til.

De har vist TV-kanalen meldinger fra en WhatsApp-gruppe som de hevder når tusenvis av sinte soldater i Venezuelas militære styrker, og sier at de jobber for å bringe flere ulike grupper med misfornøyde soldater sammen til én enhetlig gruppe.

STØTTES: Opposisjonsleder Juan Guaido har utnevnt seg selv som «fungerende president» i kampen mot den sosialistiske lederen Nicolás Maduro, og har støtte fra flere naboland i tillegg til USA.

Ønsker ikke amerikansk invasjon

De to soldatene CNN har snakket med ønsker imidlertid ikke noen militær inngripen fra USA.

- Vi vil ikke at en fremmed regjering skal invadere landet vårt, sier Hidalgo Azuaje.

- Om vi er avhengig av et angrep, må det skje av venezuelanske soldater som virkelig ønsker et fritt Venezuela.

Uttalelsene kommer samme dag som flere medier rapporterer om en detalj fra en pressekonferanse med USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Robert Bolton, på mandag.

Under pressekonferansen holdt nemlig Bolton en notatblokk i hånden, og observante journalister kunne se at teksten «5000 soldater til Colombia» var notert med håndskrift på blokken.

MYSTISK NOTAT: USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton viste mandag frem et notat der den håndskrevne teksten «5000 troops to Colombia» var fullt synlig.

- Som presidenten har sagt, er alle muligheter på bordet, svarer Det hvite hus ifølge Sky News, når det blir spurt om Boltons notat.

Colombias utenriksminister Carlos Holmes sa i en kort uttalelse på mandag at han ikke visste noe om «viktigheten eller grunnen» til sikkerhetsrådgiverens notat.

Colombia deler en 2200 kilometer lang grense med Venezuela, og landet støtter i likhet med USAs president Donald Trump den venezuelanske opposisjonslederen Juan Guaido i kampen mot Nicolás Maduro.

Har ledet landet inn i krise

Maduro ble tidligere i januar tatt i ed for en ny seksårsperiode som Venezuelas president. Valget Maduro vant, ble imidlertid boikottet av opposisjonen og bredt avvist i det internasjonale samfunnet.

En gruppe latinamerikanske land, den såkalte Lima-gruppen, har bedt Maduro om å ikke avlegge ed. I en uttalelse har medlemmene sagt at de ikke vil anerkjenne hans mandat for en ny periode.

Lima-gruppen består av Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Guyana og Saint Lucia, i tillegg til Canada.

Venezuelas nasjonalforsamling har i all hovedsak blitt fratatt sin makt av Maduro. Presidenten er også kommet under skarp kritikk for å ha ledet det en gang ganske velstående oljelandet inn i en historisk politisk og humanitær krise.