Avhøret av Manshaus er ferdig

Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (21) ble lørdag avhørt på nytt. I det første avhøret fredag erkjente han de faktiske forhold.

Oslo politidistrikt opplyste i 16.15-tiden at lørdagens avhør var avsluttet. Det er foreløpig ikke kjent når det startet.

Fredagens avhør varte i fire og en halv time, og ifølge politiet avga han en detaljert forklaring.

– Han har forklart seg detaljert om motivet for å utføre handlingene og også om de to åstedene. Han har gitt oss viktige detaljer i vår etterforskning, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt sent fredag kveld.

Han ønsket ikke å gå i detalj om Manshaus' forklaring.

– Men vi er veldig fornøyd med den forklaringen som er gitt. Det er veldig verdifullt for vår etterforskning, sa han til NTB.

– Samarbeidsvillig

Manshaus er siktet for terror etter at han sist lørdag tok seg inn i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum og løsnet skudd. Han er også siktet for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Mandag ble Manshaus varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud.

Politiet og 21-åringens forsvarer, advokat Unni Fries, bekreftet fredag at Manshaus erkjenner de faktiske forhold både når det gjelder moskéangrepet og drapet på stesøsteren. Ifølge Fries nekter han imidlertid fortsatt straffskyld.

Ifølge Fries var klienten hennes samarbeidsvillig under fredagens avhør. 21-åringen ville først ikke forklare seg for politiet, men han ombestemte seg torsdag ettermiddag.

To hovedteorier

Rundt 50 politifolk etterforsker drapet på Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen. En sentral del av etterforskningen skjer på ulike forumer og kanaler på internett.

– Vi antar at det er der mye av hans radikalisering har funnet sted, sa Kraby torsdag.

Han bekreftet fredag at motivet for angrepet hadde vært ett av temaene i avhøret.

Politiadvokaten har opplyst at politiet har to hovedteorier om hvorfor Ihle-Hansen ble drept.

– Den ene teorien er at Ihle-Hansen oppdaget hva broren var i ferd med å gjøre og forsøkte å stoppe ham. Den andre teorien er at drapet er direkte knyttet opp mot etnisitet, sa Kraby torsdag.

– Ubegripelig

Samtlige av Manshaus' familiemedlemmer er nå avhørt. Politiet har også avhørt flere i hans omgangskrets og vitner som har meldt seg i saken, ifølge Kraby.

I en uttalelse fra bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra fredag kveld, sitert av NRK , sier Manshaus' far at han synses det som har skjedd, er dypt tragisk og ubegripelig.

– Jeg forstår ikke hvem det er som står bak en slik hjernevask av unge mennesker og får dem til å utføre slike grusomme handlinger, sier han.

Snakket om åstedet for drapet

Under pressekonferansen lørdag fortalte politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby at det under avhøret er blitt snakket om åstedet for drapet på stesøsteren til Manshaus.

– Temaet har vært åstedet i Eiksmarka, og reiseruten derfra og til moskeen, sier Kraby.

- Det er gjort en rekke funn som kan hjelpe oss til å tolke dødstidspunktet, men det mest presise får vi nok når den endelige obduksjonserklæringen kommer, sier han.

Lørdagens avhør startet rundt klokken tolv, og varte i om lag tre og en halv time med pauser. Fredagens avhør varte i fire og en halv time, og ifølge politiet avga han en detaljert forklaring.

– Han har forklart seg detaljert om motivet for å utføre handlingene og også om de to åstedene. Han har gitt oss viktige detaljer i vår etterforskning, sa Kraby sent fredag kveld.

Manshaus oppsøkte læstadianske menigheter



I tiden før angrepet på Al-Noor-moskeen forrige uke oppsøkte terror- og drapssiktede Philip Manshaus (21) læstadianske menigheter, skriver NRK.

21-åringen fra Eiksmarka skal ha deltatt på flere gudstjenester, ungdomstreff, og skal ha vært til stede på en påskesamling i Bryn bedehus for læstadianske menigheter i Oslo. Det bekrefter flere medlemmer av menigheten overfor kanalen.

Pressekontakt for de førstefødtes menigheter i Norge, Vidar Bolle, sier at menigheten er kjent med at Manshaus deltok på samlinger i nærheten av sitt hjemsted, samt i nærheten av Fosen folkehøyskole som han gikk på.

– Vi fører ingen oversikt over hvem som møter eller hvor ofte de møter, men vi er kjent med at Manshaus har vært på noen av våre gudstjenester, sier Bolle.

Preget

Han sier videre at menigheten er preget og rystet over hendelsene i Bærum forrige lørdag.

Læstadianismen er en luthersk kirkelig vekkelsesbevegelse. Den tilhører Den norske kirke, men har enkelte steder egen nattverd, dåp og konfirmasjon.

Manshaus gikk på Fosen Folkehøyskole fra august i fjor til mai i år. Flere elever har tidligere uttalt at Bærumsmannen forandret seg og ble stadig mer ekstrem i løpet av året på folkehøyskolen.

Motivet bak moskéangrepet lørdag 10. august, samt drapet på hans 17 år gamle stesøster, er foreløpig uklart. Manshaus har i avhør erkjent de faktiske forhold, men nekter straffskyld.

