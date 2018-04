Avicii hadde nytt album klart

Den svenske artisten Avicii hadde gjort ferdig sitt nye album før han døde, opplyser sjefen for plateselskapet Geffen.

I et intervju med Variety forteller Neil Jacobsen om sin samtale med Tim Bergling, bedre kjent som Avicii, 48 timer før han ble funnet død.

– Vi jobbet med det siste albumet, og det var for å være ærlig hans beste musikk på flere år, sier Jacobsen, som bekrefter at det er noen gjesteopptredener på albumet, men han vil ikke fortelle hvem.

– Tim hadde en liste med folk han håpet vi kunne komme i kontakt med for dette albumet. Det var faktisk den siste kommunikasjonen jeg hadde med ham, sier Jacobsen.

Det er ikke klart hva som vil skje med musikken. Jacobsen sier han skal snakke med Berglings familie for å finne ut av hva «Tim ønsket at vi skulle gjøre».

Bergling ble funnet død på et hotellrom i Oman fredag. Dødsårsaken til 28-åringen er foreløpig ikke kjent. Politiet i Oman har opplyst at de ikke har mistanke om at det lå noe kriminelt bak dødsfallet.

