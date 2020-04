Avinor gjenåpner lufthavner

Avinor har besluttet å gjenåpne lufthavner med virkning fra 1. juni.

Avinor besluttet å stenge ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fra og med onsdag 18. mars. Dette ble gjort for å kunne forflytte særlig personell, men også utstyr til andre lufthavner.

Etter hvert som samfunnet gradvis åpnes igjen har gjenåpning blitt vurdert.

Nå gjenåpnes lufthavnene med virkning fra 1. juni.

Når det gjelder ruteprogram er dette et forhold mellom Samferdselsdepartementet og fortrinnsvis Widerøe, opplyser Avinor.

– Som del av en gradvis gjenåpning av samfunnet som Regjeringen har satt i gang, ønsker Avinor å bidra til en god infrastruktur i hele landet. Med gjenåpning legger vi til rette for et godt tilbud til alle som er avhengig av lufttransport i disse områdene, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

Følgende lufthavner ble stengt for kommersiell trafikk fra og med onsdag 18. mars, men skal altså gjenåpnes om en drøy måned:

• Vardø

• Berlevåg

• Sørkjosen

• Stokmarknes

• Svolvær

• Mo i Rana

• Mosjøen

• Førde

• Sandane