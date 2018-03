Avis: Trump fryser millionbeløp øremerket Syria

USAs president Donald Trump har fyrst over 200 millioner dollar øremerket gjenoppbyggingen av Syria, ifølge avisen The Wall Street Journal.

Det hvite hus skal ha instruert utenriksdepartementet om å fryse pengene, ifølge avisen.

Dagen før sa Trump til en folkemengde i Ohio at USA vil trekke seg ut av Syria.

– Vi kommer til å trekke oss ut av Syria veldig snart. La de andre ta seg av det nå, sa han. Offentlige tjenestemenn sier til nyhetsbyrået AFP at Trumps lovnad ikke var en forsnakkelse, men at han i flere uker har uttrykt motstand mot at USA skal bli værende i Syria.

Trumps uttalelse står i sterk kontrast til en ny strategi for Syria, lagt fram i januar av daværende utenriksminister Rex Tillerson, som nylig fikk sparken. Tillerson argumenterte den med gang at USA burde være til stede i landet for å hindre at IS og al-Qaida kommer tilbake, og for å hindre at Iran styrker sin posisjon i landet.

Men i talen torsdag uttalte Trump at USA framover heller skal bruke ressursene på å skape flere jobber og bedre infrastruktur i hjemlandet.

– Vi brukte sju billioner dollar i Midtøsten, og vet dere hva vi sitter igjen med? Ingenting, sa Trump.

(©NTB)

Mest sett siste uken