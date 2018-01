Avis: Trump ville sparke Mueller i juni

President Donald Trump ville sparke spesialetterforsker Robert Mueller i juni, men trakk seg da en rådgiver truet med å gå av, skriver The New York Times.

Avisen siterer fire anonyme kilder som skal ha fått beskjed om hendelsen. Mueller, som har ansvaret for Russland-granskingen, skal ha fått vite om episoden de seneste månedene ettersom hans etterforskere har intervjuet flere tjenestemenn i Det hvite hus.

Trump skal ifølge de anonyme kildene ha ment at Mueller var inhabil og ikke kunne lede etterforskningen om den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere før presidentvalget i USA. Presidenten pekte til sammen på tre interessekonflikter som han mente diskvalifiserte Mueller til å lede etterforskningen.

Etter at Trump beordret Mueller sparket, nektet rådgiver Donald F. McGahn å kontakte justisdepartementet for å avskjedige Mueller. McGahn sa heller at han ville si opp, sier kildene til avisen. Det gjorde at Trump til slutt trakk ordren tilbake. Kildene ønsker ikke å bli identifisert med tanke på at de snakker om en pågående etterforskning.

Mest sett siste uken