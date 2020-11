Avlys all internasjonal fotball!

Det lå et anstrøk av tragikomedie over det hele da privatkampen Norge – Israel ble avlyst. Om internasjonal fotball nå skal gå videre som om Covid-19 ikke var funnet opp, står bare tragedien tilbake.

Fotball er som kjent det viktigste av alt det uvesentlige her i verden. Men ett sted må grensa gå. Det får være måte på å leve livet i sin egen boble.

Norge – Israel ble avlyst seks timer før kampstart. Da var smittesituasjonen i Europa nøyaktig den samme som da de norske og israelske spillerne satte seg i hvert sitt fly fra alle kanter av kontinentet, med destinasjon Ullevaal Stadion.

I skrivende stund kommer meldinga om at Skiforbundet utsetter verdenscuphelga som skulle vært arrangert på Lillehammer 4.-6. desember. Det eneste fornuftige. Eksempel til etterfølgelse. De eneste som ikke tar hintet, er ledelsen i internasjonal fotball.

Ledelsen i UEFA og FIFA har én rettesnor: Mest mulig penger. Det er fristende å si at de går over lik for profitt. Smittefaren ved å sende folk fra forskjellige flyplasser i Europa er det mange som har oppdaga, og det for en god stund siden.

Sommeren 2020 ble så godt som alle musikkfestivaler i Norge med internasjonalt tilsnitt avlyst. Moldejazz var unntaket. De greide faktisk å arrangere en fantastisk festival, men utelukkende med norske musikere.

Hvorfor bare norske musikere? Nettopp fordi de som arrangør ikke tok sjansen på å hente musikere som hadde vært innom diverse flyplasser i Europa. Musikkbransjen skjønte altså dette for et halvt år siden, mens fotballen er tonedøv. Mange måneder i ettertid.

Hvis Europa League, Champions League og Nations League får gå sin gang fram mot jul, vil det enkelt og greit skade fotballens omdømme. Og det kan fotballen umulig være tjent med.

Det eneste fornuftige vil være å avlyse alle kamper utenom de nasjonale ligaene. Så lenge pandemien herjer.

