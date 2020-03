Avlyser borgerlige konfirmasjoner i noen måneder

Human-Etisk Forbund avlyser alle konfirmasjonsseremonier frem til sommeren.

VG skriver at totalt 375 konfirmasjonsseremonier rammes over hele landet. Human-Etisk Forbund har sendt ut følgende beskjed på e-post:

«Vi vet at konfirmasjonsdagen er en stor begivenhet for hovedperson, familie og venner. Det har vi stor forståelse for. Vi velger nå, gitt utviklingen i koronasituasjonen, å avlyse for å skape forutsigbarhet for konfirmantfamiliene», skriver Human-Etisk forbund.

Følg med: Nettavisens nyhetsstudio følger koronavirus-utviklingen fortløpende

Forbundet opplyser at utsettelsen rammer 20 prosent av dagens 15-åringer som har valgt å konfirmere seg borgerlig. En borgerlig konfirmasjon holdes ikke en kirke, men i ulike seremonilokaler etter eget ønske.

Vil også utsette

Kirken har også bedt menighetene om å utsette vårens konfirmasjoner til etter sommerferien som følge av koronakrisen.

Se helseminister Bent Høie komme med en klar oppfordring til hyttefolket i disse tider:

- Menighetene lokalt må informere om endringer i konfirmasjonsundervisningen og sette en foreløpig dato for konfirmasjon på høsten, opplyste konstituert prest i Bispemøtet Atle Sommerfeldt og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen, til NTB på mandag.

Alternative gudstjenester

Sånn det ser ut nå, må påskegudstjenestene trolig foregå over nett, TV og radio, opplyses det videre.

Få koronanyhetene på sms! Nettavisen sender deg de tre viktigste sakene hver dag. Meld deg på ved å sende korona til 2005. Total pris 49 kroner. Utsendingene avsluttes automatisk fredag 27. mars.

Vielser kan fortsatt finne sted, men det avhenger av de gjeldende smittevernreglene, som kan variere fra kommune til kommune.