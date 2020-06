Avlyst sommerskole i Oslo: Får likevel beskjed om at det er oppstart

Først ble det meldt om at Sommerskolen i Oslo var avlyst grunnet koronapandemien. Så kom kontrabeskjeden - som viser seg å ikke stemme.

Siden 2006 har det vært arrangert Sommerskole i Oslo, og i år skulle det også være kurs og aktiviteter for alle Oslos elever i sommerferien. I april ble det avlyst.

«Et arrangement som samler over 19 000 elever og 1000 ansatte på kryss og tvers av bydeler og klassetrinn fordelt på 45 skoler og kurssteder over hele byen, er ikke mulig å gjennomføre med myndighetenes smitteverntiltak og smittevernveileder for skolene. Da myndighetene også forlenget forbudet mot store arrangementer frem til 1. september, ble det klart at vi må avlyse årets sommerskole», skrev Sommerskolen på Facebook.

OPPMØTEINFO: Til tross for at Sommerskolen i Oslo er avlyst, fikk foreldre mail og SMS om oppmøte til sommerskolen. Foto: Skjermdump

Tirsdag tikket det imidlertid inn en SMS til foreldre som har påmeldte barn til årets sommerskole.

«Velkommen til Sommerskolen i Oslo. Vi minner om at *navn på barn* har plass på kurset *navn på kurs*. Kurset starter 22.06.2020 klokken 09.00 på *navn på skole*. Oppmøte klokken 08.30.»

Til tross for denne SMS-en, blir det ikke sommerskole. Det har Nettavisen fått bekreftet.

SMS-en kom ei uke etter at Sommerskolen i Oslo skrev på Facebook-siden sin at det blir en alternativ sommerskole som følge av at kursene ble avlyst i år.