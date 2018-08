Avokado - på godt og vondt

Avokado er blitt så populært at kenyanske bønder skifter ut kaffeplanter med avokadotrær. I New Zealand fører avokadomangel til organisert kriminalitet.

På toast, i supper, salater, gryter, forretter, sauser - og i smoothies. Avokadoen er blitt en yndet ingrediens på restaurantmenyene rundt i Europa, og etterspørselen er enorm etter den sunne og smaksrike frukten – ja for avokado er en frukt, ikke en grønnsak, selv om den er veldig grønn!

Avokadoens stigende popularitet på matbordene rundt om i verden har blant andre fått kenyanske bønder til å skifte ut kaffe- og teplantene med avokadotrær.

Et enkelt valg

– Avokado er mye lettere og mindre arbeidskrevende å høste enn kaffe. Valget var enkelt, sier den 73 år gamle bonden Simon Kimani.

En stige og en machete er alt som trengs for å ta ned de harde grønne fruktene som høstes umodne slik at de kan tåle den lange frakten og først bli modne når de når fram til Europa.

Kimani plantet sine første trær for rundt ti år siden og produserer i dag rundt 28.000 avokadoer i året. For hver avokado får han rundt 10 eurocent (ca. 90 øre). På de europeiske supermarkedene går avokadoen lett for ti ganger så mye, om ikke mer.

– I 2016 eksporterte vi 20 tonn, i 2017 40 tonn, og også i år håper vi å doble eksporten, sier eksportør Bernard Kimutai fra selskapet Fair Trade Company Limited.

Klimaet i Kenya er svært godt for avokado-dyrking, og landet er nå verdens sjette største eksportør.

Slem bivirkning

Men alt er ikke bare fryd og gammen rundt produksjonen og etterspørselen etter avokadoen.

Det er kjent at avokadodyrking flere steder fører til vannmangel, noe som har skapt problemer blant annet i Chile og Sør-Afrika.

Fra Mexico er det meldt om hvordan brutale karteller kontrollerer avokadoproduksjonen. Karteller har bedrevet utpressing og stått bak kidnapping og drap på avokadobønder og familiene deres.

Etterspørselen har også ført til smugling og tyveri av frukten, skrev The Economist tidligere i år.

Slikt tyveri er nå også rapportert fra New Zealand. Selv om avokado-produksjonen de siste fem årene har økt fra rundt 30.000 trær per år til over 200.000 trær i inneværende år, har produsentene problemer med å levere nok. Mangelen på avokado har både ført prisene til himmels, og - ifølge politiet - til organisert tyveri av den grønne frukten.

