Avslører hemmelig og sjokkerende opptak av Donald Trumps søster

Washington Post har offentliggjort hemmelige opptak av søsteren til Donald Trump, Maryanne Trump Barry.

NEW YORK (Nettavisen): - Han har ingen prinsipper - du kan ikke stole på ham.

Dette er noen av uttalelsene Donald Trumps søster, Maryanne Trump Barry, kommer med i skjulte opptak som Washington Post har fått tilgang til.

Det er Mary Trump, niesen til Donald Trump, som også har skrevet bok om sin onkel Donald, som har gitt opptakene til avisen.

I juli i år ga Mary Trump ut boken «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man», om onkel Donald Trump.

I boken skriver blant annet Mary Trump at onkelen betalte noen for å ta SAT-prøven for han, som er en prøve alle som vil på college må ta.

- Gjorde 15 timer med lydopptak

På spørsmål om hvordan Mary Trump visste at Trump jukset på prøven, har hun fortalt til Washington Post at hun gjorde opptak av 15 timer med samtaler hun hadde med søsteren til Donald Trump, Maryanne Trump Barry, i 2018 og 2019.

Det utdrag fra disse opptakene Mary Trump nå har gitt til avisen.

Her vinker Donald Trump til ansatte på Trump Taj Mahal Casino Resort i 1990. I midten sitter moren Mary og faren Fred, mens søsteren Maryanne Trump Barry sitter til høyre på bildet. Foto: AP Photo/Charles Rex Arbogast

I opptakene kommer søsteren til Donald Trump med nedsettende kommentarer om presidenten og sin bror.

- Alt han ønsker å gjøre er å appellere til basen sin, sier søsteren i et av de hemmelige opptakene.

Maryanne Trump Barrys uttalelser kom i kjølvannet av debatten i 2019 om barn fra innvandrere som kom til grensen mellom Mexico og USA, og som ble skilt fra sine foreldre.

Maryanne Trump Barry var selv en føderal dommer i 2019, da hun kunne hørte på Fox News at broren sa følgende om henne:

- Kanskje vi bør sende henne til grensen.

Se opptaket av Donald Trump her:

- Hans forbannede tweets og løgner

Om brorens uttalelser om situasjonen for barna på Mexico-grensen, sier søsteren følgende

- Han har ingen prinsipper, ingen. Ingen. Ingen. Og hans base, jeg mener, herregud, hvis du var en religiøs person, så ønsker du å hjelpe mennesker, ikke gjøre dette, sier søsteren i opptaket.

Ifølge Washington Post er søsteren også forferdet over jobben Trump gjør som president.

- Hans forbannede tweets og løgner, å herregud, sier hun i opptaket.

- Nå snakker jeg for fritt, men du vet hvordan det er. Måten han endrer historier på. Mangelen på forberedelser. Løgnene. Gud bedre, sier hun i opptaket.

Søsteren har ifølge Washington Post aldri tidligere uttalt seg om konflikter hun har hatt med sin bror, og avisen skriver at hennes uttalelser er de første og mest kritiske kommentarene som har kommet om Donald Trump fra en av hans søsken.

Ingen i familien, bortsett fra Mary Trump som nylig kom med boken om sin onkel, har kritisert presidenten offentlig.