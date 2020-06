Avslører innholdet i president Trumps telefonsamtaler med statsledere: - Nesten sadistisk

Kunnskapsløs, rundspilt, skrytende, nesten sadistisk og mest ondskapsfull mot kvinnelige statsledere er beskrivelser kilder bruker om Trumps væremåte i telefonsamtaler med statsledere.

Den legendariske journalisten Carl Bernstein har gjort et dypdykk i president Donald Trumps telefonsamtaler med utenlandske statsledere.

Bernstein var én av to The Washington Post-journalister som avdekket Watergate-skandalen, noe som førte til daværende president Richard Nixons fall.

Bernstein skriver i en analyse hos CNN at Trump var gjennomgående uforberedt i hundrevis av telefonsamtaler med andre statsledere når det gjaldt diskusjoner om viktige saker og politiske spørsmål.

Innholdet i de mange telefonsamtalene er naturligvis hemmeligstemplet, men Bernstein har med sitt massive og imponerende kildenettverk fått et bredt innblikk i hva som foregår når USAs president snakker på telefonen med andre statsledere.

Les også: Trump antyder fusk i presidentvalget: - Blir vår tids skandale

«Det skjedde såpass ofte at han ble rundspilt i samtaler med mektige ledere som president Vladimir Putin og den tyrkiske presidenten Recep Erdogan, og var såpass grov overfor ledere av USAs næreste allierte, at telefonsamtalene bidro til å overbevise noen amerikanske senatorer, inkludert hans tidligere utenriksminister og forsvarsminister, to nasjonale rådgivere og hans lengst sittende stabssjef, at presidenten selv utgjorde en fare for USAs nasjonale sikkerhet,» skriver Bernstein.

Bernstein viser til kilder i Det hvite hus og etterretningskilder som har kjennskap til innholdet i de mange telefonsamtalene.

- Led ofte av vrangforestillinger

Videre skriver Bernstein at telefonsamtalene førte til at Trumps tidligere nasjonale rådgivere H.R. McMaster og John Bolton, forsvarsminister James Mattis, utenriksminister Rex Tillerson og stabssjef John Kelly - samt andre høytstående etterretningstjenestemenn - konkluderte med at presidenten ofte led av «vrangforestillinger» i sin telefonomgang med utenlandske statsledere.

Trump ble aldri noe flinkere med tiden til å håndtere statsledere i telefonsamtaler, men var tvert imot overbevist over sin egen evne til å enten sjarmere, herske eller mobbe andre statsledere til å «kapitulere» og gi etter for hans vilje, ifølge Bernstein.

Bernstein skriver at flere kilder opplyser at Trumps telefonsamtaler lignet mye på opptredenen presidenten hadde under sine mye omtalte korona-pressekonferanser, som var preget av «mangelfull faktaopplysninger», «mye fantasi», «en uttale som var helt på viddene», og hvor alt var basert på «intuisjon, gjetting, meningene til Fox News-programledere og desinformasjon fra sosiale medier».

Les også: Bolton om drama på toppmøte: Trump ville true med å gå ut av Nato

- Ondskapsfulle angrep mot kvinnelige statsledere

Ifølge kildene skal Trump ha vært svært ufin mot allierte statsledere som Storbritannias Theresa May, Tysklands Angela Merkel, Frankrikes Emmanuel Macron, Canadas Justin Trudeau og Australias Scott Morrison.

«I tillegg til Merkel og May, opplyser kildene, så mobbet og nedvurderte Trump andre vestlige, allierte ledere under telefonsamtalene (…), på samme fiendtlige og aggressive måte han diskuterte koronaviruset med noen av USAs guvernører,» skriver Bernstein.

«De mest ondskapsfulle angrepene, sier kildene, var rettet mot kvinnelige statsledere,» skriver Watergate-journalisten.

Bernsteins kilder beskriver Trumps væremåte overfor Merkel og May som «nesten sadistisk».

«Noen av tingene han sa til Angela Merkel var helt ufattelig. Han kalte henne dum, og anklaget henne for å være i lomma på Russland. Han er tøffest mot dem han anser for å være sveklinger og svakest mot dem han burde være tøff mot,» skriver Bernstein som siterer én av sine mange kilder.

Tyske, anonyme, høytstående kilder omtaler telefonsamtalene Trump hadde med Merkel som «veldig aggressive» og «problematisk».

Carl Bernstein har lang fartstid i pressen og opptrer regelmessig som en politisk analytiker hos CNN. Foto: Charles Sykes (AP)

En samtale Trump hadde med May blir beskrevet som «nedlatende og mobbete». Trump skal også ha kalt May for en tåpe når det gjaldt hennes tilnærming til Brexit.

«Han ble oppskaket over noe med Theresa May, og så ble han vemmelig mot henne i telefonsamtalen,» skriver Bernstein.

Angela Merkel forble rolig og fattet når Trump gikk til angrep, mens Theresa May ble forvirret og nervøs under telefonsamtalene med Trump, ifølge Bernstein.

Les også: - Et søkt scenario. Trump er drøy, men ikke gal



- Putin rundspilte Trump

I sine samtaler med Putin var Trump skrytende og brautende, og snakket nedsettende om sine «svake» forgjengere, mens Putin «rundspilte ham», ifølge Bernstein.

Én av kildene til Bernstein sammenligner Putin med en stormester i sjakk, mens Trump beskrives i den sammenheng som en tilfeldig spiller av det langt mindre kompliserte brettspillet «checkers».

«Mens Putin destabiliserer Vesten, opplyser en kilde, så sitter USAs president der og tenker at han kan bygge seg selv opp nok som en forretningsmann og tøffing sånn at Putin vil respektere ham,» skriver Bernstein.

Les også: Ondt blod mellom Trump og Obama: Høytidelig tradisjon kan gå i vasken

- Uforberedt og mangelfull kunnskap

Et gjennomgående tema i telefonsamtalene er at Trump stiller uforberedt og har mangelfull kunnskap, noe som blant annet kommer til uttrykk i samtaler med Tyrkias president Erdogan.

«To kilder beskriver presidenten som sørgelig uopplyst om historien til Syria-konflikten og Midtøsten generelt, og sa at han ofte ble tatt på sengen, og manglet tilstrekkelig kunnskap til å kunne stille på samme vilkår i nyanserte, politiske diskusjoner med Erdogan. Erdogan lurte ham,» skriver Bernstein.