Avslørt av lydopptak: Ba torpedo kidnappe og dope ned voldtektsoffer

Forsvarer Anders Brosveet mener det klienten har gjort ikke er straffbart fordi det ikke ble gjennomført, eller forsøkt gjennomført.

I juni 2016 hadde VG en oppsiktsvekkende avsløringen om den tidligere advokaten Amir Mirmotahari. I et lydopptak, gjort av en annen mann, torpedoen Raein Rueintan, kommer det frem at Mirmotahari skal ha vært delaktig i å kidnappe og dope ned et voldtektsoffer.

Rueintan er tidligere straffedømt, blant annet for narkotikakriminalitet, vold og trusler.

Hensikten var å sikre at kvinnen ikke vitnet i saken mot to rumenske menn som var anklaget for å ha voldtatt henne. Mirmotahari var forsvarer for den ene av dem. Kvinnen hadde ved to tidligere anledninger ikke møtt opp til rettssaken, og den var derfor blitt utsatt.

Dersom voldtektsofferet, en rusmisbruker, ikke møtte den tredje gangen, risikerte man at påtalemyndigheten ville henlegge hele saken, og de to rumenerne ville slippe straff.

- Hun er en junkie, så det er ikke så nøye

I en samtale med torpedoen Rueintan, som gjorde et skjult lydopptak, sier den tidligere advokaten blant annet:

– Siden hun er en junkie-dame så er det liksom ikke så nøye. Folk gjør ikke noe med det, ikke sant. Våkner opp med en dose, ikke sant.

– Jeg trodde at du, med din bakgrunn, kanskje hadde noen løsningsmuligheter. Hvordan er det hvis man skal kidnappe med seg en person for noen dager?

Dagen etter at VG-reportasjen var på trykk ble Mirmotahari pågrepet. I 20 måneder satt han varetektsfengslet.

42-åringen var en anerkjent advokat, og hadde flere ansatte i sitt tidligere advokatfirma Pharos. Sammen med sin eks-kone forvaltet de verdier i hundremillionersklassen. Han ble derfor, blant mange advokater og i kriminelle miljøer, ansett for å være en mektig person.

Som jurist spesialiserte han seg på menneskerettigheter og ga ut bok om temaet. Han har også holdt en rekke forelesninger på universitetet.

Tirsdag møter han selv i retten, og risikerer ti års fengsel. Han er tiltalt for en rekke forhold, til sammen er det 14 tiltaleposter han må svare for.

- Min klient erkjenner straffskyld for fire av tiltalepostene. Det gjelder for brudd på taushetsplikten, grovt økonomisk utroskap, brudd på bokføringsloven og brudd på merverdiavgiftsloven, sier forsvarer Anders Brosveet til Nettavisen.

Påtalemyndigheten ser svært alvorlig på saken.

- Vi mener å ha bevis som kan føre til en domfellelse. Som i alle straffesaker må det være bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har gjort det han er anklaget for. Saken er alvorlig, og politiet besluttet å iverksette etterforskning etter at avsløringen ble kjent i media, sier statsadvokat Asbjørg Lykkjen til Nettavisen.

Så langt har Mirmotahari forklart seg en gang til politiet. I etterkant av dette har han kommet med skriftlige redegjørelser.

- Ikke straffbart

I retten må Mirmotahari blant annet svare for følgende anklager:

Kidnapping.

Forsøk på å inngå forbund (inngå avtale med andre) om å begå kidnapping.

For å ha inngått drapsforbund.

Flere tilfeller av påvirkning av aktører i retten. Ett av dem under særdeles skjerpende omstendigheter.

Brudd på taushetsplikten under særdeles skjerpende omstendigheter.

Grovt økonomisk utroskap.

Flere tilfeller av å ha oppfordret personer, heriblant egne klienter, til å forklare seg uriktig i retten.

- De fleste tiltalepostene, utover de han har erkjent, dreier seg først og fremst om juridiske spørsmål, der vi mener det beskrevne ikke er straffbart, uavhengig av hva som måtte være bevist. Dette fordi handlingene uansett ikke er kommet langt nok i retning av gjennomføring for å være straffbare, sier Brosveet.

Til VG uttalte Mirmotahari følgende, etter at han var blitt konfrontert med kidnappingen:

«Samtalen som gjengis er tatt ut av sin sammenheng, uten at forhistorien er kjent. Opptakets innhold har aldri vært reelt. Ikke noe av det har blitt gjennomført, nettopp fordi det aldri har vært meningen at det skulle være noe annet enn en samtale der Raein følte at jeg hørte på ham.

Initiativene har kommet fra ham, og jeg har bare spilt på det. Det som er sagt er beklagelig (...).»

Øvre strafferamme for de mest alvorlige tiltalepostene, som er å inngå forbund om bortføring, og å inngå forbund om drap, er ti års fengsel.

- De høye strafferammene er et signal om at lovgiver ser alvorlig på den typer saker. Vi ser alvorlig på saken. Når en forsvarer eller advokat som opptrer på en slik måte som han er anklaget for, er det viktig å få prøvd det for retten. Saken er en viktig signaleffekt for den tiltalte, men også med tanke på allmennpreventive hensyn, sier statsadvokat Lykkjen.

Politiet: Ville drepe torpedo

Ifølge tiltalen skal Amir Mirmotahari i mai 2015, i sine egne advokatkontorer i Oslo sentrum, ha forsøkt å inngå avtalen om bortføring med torpedoen Rueintan. Torpedoen skal ha blitt tilbudt 20.000 kroner for oppdraget.

Han skal ifølge tiltalen ha nektet å utføre den straffbare handlingen, men det er ikke kjent hva som er årsaken til dette.

Bruddet på taushetsplikten går på at Mirmotahari ha gitt ut personlige opplysninger om voldtektsofferet til torpedoen. Han skal blant annet ha gitt informasjon om kvinnens bosted og gitt et bilde av henne. Politiet mener hensikten var å få gjennomført kidnappingsoppdraget.

Mirmotahari er også tiltalt for å ha inngått drapsforbund ved at han angivelig skal ha inngått en avtale med en mann om å ta livet av torpedoen Rueintan som da befant seg i Iran. Mannen skulle få 200.000 kroner for dette.

Mirmotahari må også svare for anklager om trusler mot mannen, ved å oppfordre til ikke å møte i retten og vitne i saken mot seg. Den tidligere advokaten skal også ha uttalt at mannen burde endre tidligere politiforklaringer.

Ifølge tiltalen skal Mirmotahari ha uttalt at mannen «måtte tenke på familien sin i Iran og om de skulle leve», «familien din er i fare og under press hvis du gjør det», «du kan aldri forlate Norge om du prater om saken i retten, du bør tenke på det hvis du skal leve videre».

Det har ikke lykkes for Nettavisen å komme i kontakt med voldtektsofferets bistandsadvokat Grethe Larsen.

Til VG uttalte hun følgende da saken ble offentlig kjent:

– Det er sjokkerende! Jeg har ikke ord. Nei, jeg har ikke ord. Jeg blir rasende.

– Også etter en sånn handling som hun har vært utsatt for, med så mange krenkelser. Hun har hatt det så vondt etter dette. Så skal hun oppleve dette i tillegg. (...). Jeg er virkelig sint, sa Larsen.