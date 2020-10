Avviser andre studier: - Antistoffer forsvinner ikke fort etter korona-sykdom

Mener de fleste har betydelige mengder antistoffer fem måneder etter sykdom.

Blir man immun mot korona etter sykdom, og hvor lenge blir man eventuelt immun?

Det spørsmålet er et av de viktigste som finnes for tiden, da det både kan være avgjørende for om man kan bygge opp naturlig flokkimmunitet - og om hvor lenge en vaksine eventuelt vil være effektiv.

Har kommet til motsatt resultat

Forskningen på feltet har så langt gitt sprikende resultater, men ifølge ny forskning fra Mount Sinai-sykehuset i New York, gjengitt i det anerkjente tidsskriftet Science, er det ingen grunn til å bekymre seg.

- Selv om det har kommet rapporter som sier at antistoffene mot korona forsvinner raskt, har vi funnet det stikk motsatte: Mer enn 90 prosent av pasienter som har mild eller moderat sykdom produserer en sterk nok antistoffrespons til å nøytralisere viruset, og responsen vedvarer i flere måneder, sier Florian Krammer, professor i vaksinologi ved Icahn School of Medicine ved Mount Sinai.

- Å finne hvor robust antistoff-responsen er til SARS-CoV-2, inkludert hvor lenge antistoffene blir værende og evnen til å nøytralisere viruset, er kritisk viktig for blant annet å kunne overvåke hvor mange som som har antistoffer i befolkningen. Dette er essensielt for en effektiv vaksineutvikling, sier han.

Har studert over 30.000 personer

Studien har sett på blodprøver fra 30.082 personer som har blitt screenet ved Mount Sinei i New York mellom mars og oktober. Testen de har benyttet har ikke bare avdekket hvorvidt det er antistoffer i blodet, men også hvor store mengder det er.

Konklusjonen fra forskerne er som følger:

- For den store majoriteten som har milde til moderate symptomer etableres en antistoff-respons som er relativt stabil i minst fem måneder, ifølge Mount Sinai.

Det er et fall i mengden antistoffer over tid, men de melder at de fleste har moderate mengder med antistoffer fem måneder etter sykdom.

Hva som skjer etter det vet man ikke ennå, fordi man ikke har sikre data. Smittespredningen startet først for alvor i mars.

New York Times har tidligere skrevet inngående om hvorfor et fall i mengden antistoffer over tid ikke er alarmerende. Ifølge eksperter på feltet er fallende mengder antistoffer et tegn på et friskt immunsystem:

- Det betyr ikke at folk ikke lenger har antistoffer. Det betyr ikke at de ikke har beskyttelse, forteller immunolog Scott Hensley ved Universitetet i Pennsylvania.