Avviser fulle fjelltopper: - Skremselspropaganda

Koronapandemien har ført til at nordmenn som aldri før har lyst til å utforske eget land. Og spesielt Norges høyeste fjell merker pågang denne sommeren.

Til tross for manglende besøk fra utlandet, opplever spesielt Juvasshytta ved Galdhøpiggen stor pågang fra nordmenn som vil bestige Norges høyeste fjell med tur fra Juvasshytta over Styggebreen.

- Det er jo en av de mest ikoniske turene som mange nordmenn tenker de må gjøre i løpet av livet. Og nå er det vel sommeren for det i år, med tanke på at de fleste legger ut på norgesferie, sier Mette Øinæs Habberstad, kommunikasjonssjef i DNT, til Nettavisen.

Daglig leder Anne Elisabeth Wangen ved Juvasshytta forteller at de er fullbooket på overnattingsstedet fram til 10. august, men poengterer at det er fullt mulig å bli med på daglige turer til Galdhøpiggen.

- Fra mandag er det tre turer over breen: Klokka 09 for de som bor på Juvasshytta, og klokken 10 og 11.30 som er åpen for alle. Det er ledige plasser på disse, men det er begrensninger i antall plasser på grunn av korona, sier hun til Nettavisen.

Siden koronaviruset brøt ut i mars har fritidstilbudene blitt nokså annerledes for Ola Nordmann. I den sammenheng har også flere fått øynene opp for hva Norge har å by på av friluftsopplevelser.

Den Norske Turistforening (DNT) kan blant annet til Nettavisen fortelle om en økning på 76 prosent på deres trafikkportal, Ut.no.

- Kjempeflott

Skulle det bli rift om plassene i taulagene fra Juvasshytta, kan man også bestige Galdhøpiggen fra Spiterstulen.

- Man kan også gå fra Spiterstulen (1.105 moh.) som virkelig er en kjempeflott tur, sier Habberstad.

Ved Spiterstulen er det mulig å sove i telt, men her er det altså over 1000 høydemeter å gå til toppen.

- I tillegg er det andre topper i nærheten, som for eksempel Glittertind - det nest-høyeste fjellet i landet. Der er det veldig morsomt å kunne gå til Glitterheim, hvor de låner ut akebrett, og man kan ake ned til hytta, sier Habberstad.

Hun synes det utelukkende er kjempepositivt at man ser en kraftig pågang og interesse for turer i «egen bakgård».

- Det er jo i år at nær åtte millioner gjestedøgn fra internasjonale turister uteblir. Dermed er det kjempeflott at nordmenn har lyst til å oppdage eget land, sier Habberstad.

Har god plass

- Vi frykter ikke at det skal bli noe rush av folk til fjells i sommer. Strømmen av nordmenn kan uansett ikke erstatte antallet utlendinger vi hadde regnet med at skulle komme, sier daglig leder Mari Arnøygard Wedum i Visit Jotunheimen til forskning.no.

Hun sier det er god plass i fjellheimen, selv om mange nordmenn har lagt planer for å bestige Galdhøpiggen dette året. Ved en annen populær fjelltur - Besseggen - er det godt med plass.

Det er fremdeles godt med plass på Gjendesheim, som er blant hyttene ved populære Besseggen. Foto: Kjetil Bortelid Mæland (Nettavisen)

– Det er jo kjempelite folk her! sier hyttevert Marius Haugaløkken på Gjendesheim turisthytte til forskning.no. Han er fortvilet over tidligere artikler i medier om at det skal komme så voldsomme menneskemengder på fjellet denne sommeren.

– Skremselspropagandaen om at det er fullt av folk i fjellet henger ikke på greip, sier han.

De har opplevd mange avbestillinger etter at NRK lagde sak på en spørreundersøkelse gjort av Norsk Friluftsliv. Nyheten ble at 170.000 ville gå Besseggen i 2020, mot 50.000 i 2019.

– At mange som blir spurt i en undersøkelse svarer at de kan tenke seg å gå over Besseggen, vil ikke si at de faktisk kommer til å gjøre det, sier Haugaløkken.

Ledig ved Gaustatoppen

- Vi har fremdeles kapasitet. I de fellesferie-ukene vi nå går inn i, begynner det å bli fullt, men vi har fremdeles kapasitet med senger i området, sier daglig leder Kristine Bols i Gaustatoppen Booking, som leier ut hytter og leiligheter i området rundt Gaustatoppen i Vestfold og Telemark fylke.

Vanligvis har de mange tyske og nederlandske besøkende, men de har nå kansellert. Bols håper at de begynner å komme tilbake i andre halvdel av juli. Heldigvis dekker økt norsk hjemmeturisme noe av tapet.

- Vi opplever en veldig pågang fra det norske markedet. Nordmenn bestiller også lengre opphold. Om sommeren er det vanlig med opphold på kun én overnatting, men nå har vi gjester som booker for ti dager, sier Bols.