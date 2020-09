Avviser mange falske positive covid-19-prøver: - 99,999 prosent sikker

Helsemyndighetene mener prøvene er mer treffsikre enn først antatt.

Mandag tok NRK-programmet Folkeopplysningen for seg temaet å teste antatt friske personer for sykdommer for sikkerhets skyld.

Programmet ble spilt inn før pandemien og handler ikke om covid-19, men demonstrere unøyaktigheter i testmetoder kan føre til at mange feilaktig får diagnoser.

Hvis en testmetode for eksempel er 99 prosent sikker, vil 1 av 100 som testes få feilaktig svar.

FHI har advart mot feilaktige korona-svar

I mai gikk Folkehelseinstituttet ut med en pressemelding der de aktivt advarte mot å teste store grupper med friske personer i en situasjon med lite smitte.

- Gitt dagens smittesituasjon i Norge må helsepersonell teste rundt 12.000 tilfeldige personer for å finne ett positivt tilfelle med covid-19. I et slikt utvalg vil det være om lag 15 positive prøvesvar, men 14 av disse vil være falske positive, uttalte lege Joakim Øverbø ved Folkehelseinstituttet.

Anslaget var basert på at testen var i underkant av 99,9 prosent sikker.

Testaktiviteten har økt betydelig - det samme har antall tester

Siden den gang har testaktiviteten økt betydelig i Norge. Folk får selv bestemme om de ønsker å teste seg, og grovt sett tester vi nå daglig like mange personer som vi gjorde i løpet av en uke tidlig i pandemien.

Den økte testaktiviteten er fulgt av en kraftig økning i antall registrerte smittede.

Antall nye smittede i Norge har vokst kraftig i perioden med økt testaktivtet. Foto: (FHI)

Tror falske positive er et mye mindre problem enn først antatt

Både Folkehelseinstiuttet og Helsedirektoratet avviser nå overfor Nettavisen at hovedårsaken til veksten er at flere tester gir flere falske positive svar.

- PCR-testen for SARS-CoV-2 har svært høy sensitivitet dersom den tas på korrekt måte. Spesifisiteten (treffsikkerheten) er også ekstremt høy, nær 100 prosent, fordi et positivt svar krever påvist virus-arvestoff ved PCR, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en e-post til Nettavisen.

- Ved riktig testindikasjon er det derfor svært sjelden at man får falske positive prøvesvar, men det kan selvsagt skje blant annet på grunn av laboratorietekniske forhold, påpeker han.

Lege Joakim Øvrebø i Helsedirektoratet forteller at testen har vist seg å være mer treffsikker enn det man trodde i mai:

- Basert på oppdatert informasjon og utarbeiding av svært gode rutiner for sars-cov-2 PCR på norske laboratorier regner vi med at PCR-metodene for sars-cov-2 som brukes i Norge i dag er svært spesifikke. Det vi si at den sjeldent gir falske positive svar, skriver Øvrebø i en e-post.

- Vårt beste estimat nå er at metoden sannsynligvis har en spesifisitet på ca 99,999 prosent. Det vil si at dersom 100.000 Covid-19-negative testes, så vil sannsynligvis 1 bli positiv (falsk positiv). I uke 35 ble 84.554 personer testet og 374 ble positive. Med en spesifisitet på 99,999 prosent så vil sannsynligvis maks 1 av de 374 være falske positive, sier Øvrebø.

