Avviser Trumps utspill: - Vi skal avholde valg 3. november

Både demokrater og republikanere rykker ut og forsikrer at presidentvalget skal holdes som planlagt.

USAs president møtte skarp motbør da han antydet at valget til høsten bør utsettes. Reaksjonene på presidentens utspill var gjennomgående negative, også fra hans eget parti.

- Aldri i kongressens historie, verken under kriger, depresjoner eller borgerkrigen, har vi unnlatt å holde et føderalt valg i tide. Vi vil igjen finne en måte å få det til på 3. november, sa Republikanerens senatsleder, Mitch McConnell, i et TV-intervju med WNKY 40 torsdag, melder nyhetsnettstedet The Hill, som også skriver at Trump med sitt utspill «setter lojaliteten til sine republikanske allierte på prøve» på et tidspunkt da flere frykter at han både kan tape og frarøve Republikanerne flertallet i senatet i samme slengen.

SKAPTE REAKSJONER: USAs president Donald Trump antydet torsdag at valget 3. november burde utsettes av frykt for at mulighetene for juks med valgstemmer. Utspillet ble møtt med skarpe reaksjoner både fra demokrater og republikanere. Foto: (Twitter)

- Vi er fortsatt en rettsstat

Også andre ledende republikanere avviser å flytte valget, melder NTB.

- Alt jeg kan si er at det ikke har noe å si hva en enkeltperson i dette landet sier. Vi er fortsatt en rettsstat, og vi vil følge loven, sier senator Chuck Grassley.

- Motstanden mot en sånn idé er overveldende blant Republikanere, sier Liz Cheney i Representantenes hus.

Trump slo retrett

Etter å ha antydet at det kunne være best å utsette høstens valg i USA, gikk Donald Trump tilbake på at det var dette han ønsker og sa poenget er å sikre et rettferdig valg.

Presidenten mener utstrakt bruk av poststemmer fører til mer valgfusk, men har ikke dokumentert dette. I torsdagens twitter-melding antydet han at det beste vil være å utsette valget, men dagen etter var tonen altså en annen:

- Vil jeg at datoen endres? Nei, men jeg vil ikke se et uærlig valg, sier presidenten.

En av Trumps nære allierte, senator Lindsey Graham, sier valgfusk er en bekymring, men at det ikke forsvarer å utsette valget, melder The Hill.

Det er uansett ikke opp til presidenten å endre valgdatoen, som er fastsatt til 3. november. Å flytte den vil kreve tverrpolitisk støtte.

Biden leder med 8,3 prosentpoeng

Trump ligger bak utfordreren Joe Biden på meningsmålingene tre måneder før valget. En beregning av snittet på nasjonale målinger utført av nettstedet FiveThirtyEight viser at Biden leder med 8,3 prosentpoeng per 29. juli.

FRYKTER VALGFUSK: USAs president Donald Trump under en pressekonferanse torsdag, samme dag som han gikk ut og antydet at valget 3. november bør utsettes av frykt for valgfusk. Foto: Alex Wong (AFP)

