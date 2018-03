Avviste sjefens sexforslag - da ble hun plutselig tilsidesatt

Da hun begynte å ta til motmæle mot sjefens flørtende tone og fysiske tilnærmelser, opplevde hun å bli tilsidesatt på arbeidsplassen.

(SA.no): Kvinnen er i 30-årene, bor i Sarpsborg og er ansatt i offentlig sektor. For få år siden ble hun «hentet» til sin nåværende arbeidsplass fordi de trengte nettopp hennes kompetanse.

- Manipulerende sjef

- Jeg ser på meg selv som en frittalende og sterk dame med høy integritet i yrket mitt. Men nå føler jeg meg kneblet i måten sjefen min utøver lederrollen sin på, sier hun.

- Han er egentlig en utrolig hyggelig kar. Men jeg har etter hvert forstått at han får folk med seg - og spesielt damene - på en manipulerende måte. Når du begynner å si ifra og sette grenser, er det ikke lenger så greit. Det har jeg fått erfare.

Nå har kvinnen bestemt seg for å søke seg bort fra arbeidsplassen på grunn av det hun oppfatter som seksuell trakassering.

Klåfingret sjef

Hun kom inn som ny på arbeidsplassen for få år siden.

- Sjefen slo umiddelbart an en hyggelig og ikke minst flørtende tone. Han var veldig oppmerksom og flink til å gi ros. Du følte deg veldig verdsatt som kollega. De fleste synes det er hyggelig å få positive tilbakemeldinger, meg inkludert.

Under faglige eller sosiale samlinger på kveldstid har etter hvert den trivelige sjefen blitt litt for hyggelig. Ja, regelrett klåfingret.

- I begynnelsen var det ikke så lett å sette grenser. Nettopp fordi han var en så hyggelig sjef. Du ville ikke lage noen scener eller skape dårlig stemning. På grunn av den skjeve maktbalansen, godtok jeg mye som jeg ellers aldri ville gjort, sier hun.

Da hun begynte å gi uttrykk for at hun hadde fått nok av fysisk tilnærmelser og uanstendige forslag, registrerte hun at tonen mellom dem endret seg.

Hun blir ikke lenger ansett som en av hans lojale medarbeidere. Og makten og myndigheten til å unnlate å gi henne tillit og ansvar, blir benyttet.

Avhengig av tillit

Og nettopp kvinnens erfaringer fra arbeidsplassen sin, berører kjernen i #metoo-kampanjen. At man blir fratatt muligheter, oppgaver og ansvar når de tar til motmæle mot seksuell trakassering.

- Jeg har et yrke hvor jeg er avhengig av å vite at jeg har min sjefs tillit, blant annet i møte med andre instanser. Men slik situasjonen er nå, vet jeg ikke om jeg har ham i ryggen lenger. Da føler jeg at det blir vanskelig å forbli på min nåværende arbeidsplass.

- Har du tatt opp temaet med personer lenger opp i systemet?

- Nei, det kommer jeg heller ikke til å gjøre. Årsaken er at jeg ikke har tro på at det kommer til å skje noe. Men jeg har snakket med et par kollegaer om sjefens oppførsel. De opplever ham akkurat som meg, svarer hun.

- Tøft å stå i

Hun er selv en voksen dame som har vært i arbeidslivet i flere år nå. Hun er bekymret for det som vil møte nyutdannete unge kvinner på arbeidsplassen hennes.

- Det vil ikke bli lett for dem, sier hun.

- Jeg anser meg selv som en ganske tøff dame som ikke har noen problemer med å si ifra hvis jeg føler behov for det. Men akkurat dette synes jeg det er tøft å stå i.

Så sent som før jul var sjefen og flere kollegaer på et kurs som inkluderte hotellovernatting. Da ble hun også invitert med på rommet av sjefen. Også denne gangen ble svaret nei.

- Egentlig er jeg overrasket over at han våger å fortsette med atferden sin. Spesielt etter all fokuset #metoo-kampanjen har fått, sier hun.

