Aylar Lie gikk på nederlag i rettssak mot Petter Northug

Men hun slipper å betale saksomkostninger.

Artikkelen oppdateres.

Aylar Lie vant ikke fram i sitt søksmål mot Petter Northug for krenkelse av privatlivets fred.

Det kommer fram i en avgjørelse fra Oslo tingrett torsdag. Det var Dagbladet som først meldte om nyheten.

– En viktig dom. Denne avgjørelsen er langt viktigere enn det man kan ha fått inntrykk av gjennom media. Dette handler om retten til sin egen historie, i dette tilfellet retten til å imøtekomme private påstander om en selv som andre har brakt til offentligheten, sier forlegger Jonas Forsang i Strawberry Publishing.

BAKGRUNN: Petter Northug-bok skaper bråk: Advokat gir Aylar Lie skylden for at personlige og sensitive opplysninger er blitt kjent

F.v.: Petter Northug (midten), forfatter Jonas Forsang (høyre) og forlegger Magnus Rønningen i Oslo tingrett mandag 3. februar, der Northug og forlaget Strawberry ble krevd for 100.000 kroner etter at private og sensitive opplysninger ble omtalt i Northugs biografi som kom ut høsten 2018. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Northug røpet barnefar

Det var mandag 3. februar at Aylar Lie og Petter Northug møttes til juridisk dyst i Oslo tingrett. Den tidligere glamourmodellen og pokerspilleren Aylar Lie krevde 100 000 kroner fra det tidligere langrennsesset og forlaget Strawberry Publishing.

Selv om Northug og forlaget ble frifunnet i retten må ikke Aylar betale motpartens saksomkostninger.

«Retten finner ikke at en uttalelse i Northugs biografi "Min historie" rettsstridig krenket Aylar Lies rett til privatliv slik at hun har rett på erstatning fra Northug og Strawberry Publishing AS.

Retten finner at opplysningene om aborten og at han ikke er faren i utgangspunkt er vernet av privatlivets fred, men det er ikke rettstridig av Northug å kommentere sin forståelse av forholdet etter at Lie offentlig har omtalt han i forbindelse med aborten. Det er i denne sammenheng en ytring som er vernet ytringsfriheten og retten til å skrive sitt liv», heter det i dommen.

Les også: Fjernet avsnitt om Aylar Lie i Northug-bok

Hun mener at Northug har krenket privatlivets fred ved å utlevere personlige og sensitive opplysninger om henne.

Et vitne i saken, Lotte Hoel, uttalte til Nettavisen etter rettssaken at hun var sjokkert over innholdet i Northug-boken.

Les også: Aylar Lie forbannet på Petter Northug: - Jeg føler meg urettferdig behandlet og er provosert

Årsaken til at Aylar mener at Northug har krenket privatlivets fred i boken «Min historie» fra 2018, er at han navnga hvem som hadde gjort Lie gravid høsten 2011. Hun valgte å abortere barnet, noe hun fortalte åpent om i et intervju i magasinet «Det Nye» i mars 2012, men uten å røpe hvem barnefaren var.

Les også: Northug om eksen: - Hun var langt utenfor min liga

I sin egen biografi skrev Northug:

«Hun (Lie) stilte opp i Det Nye og fortalte at hun har tatt abort. Men journalisten hadde skrevet det på en slik måte hvor man ikke skjønte om det var XX (navnet på en annen norsk kjendis, red. anm.) eller jeg som var faren. Det skal journalisten ha for. Det var et finurlig grep. Jeg ville aldri i livet sladra om hvem som var faren, selvfølgelig. Aldri. Men jeg kan si såpass som at det ikke var meg.»

Avsnittet ble fjernet til det andre opplaget av boken, men ble stående i det første opplaget som solgte minst 62.000 eksemplarer.

Selv om avsnittet ble fjernet ønsket altså Lie en økonomisk kompensasjon på 100.000 kroner. Men forlaget gikk ikke med på å betale penger.

«Retten mener at i en slik situasjon har Northug rett til å ytre seg offentlig om at han ikke er far til barnet. Han [har] rett til å skrive [om]sitt liv, på den måten at han imøtegår de opplysninger som Lie har latt seg intervjue om i ukebladet Det Nye og TV2 (...).

I sitt tilsvar må man også ha rett til komme med opplysninger som ellers er vernet av privatlivets fred når det er nødvendig i sammenhengen. Dette er en del av den balansen som må gjøres mellom disse to grunnleggende menneskerettighetene; ytringsfriheten og privatlivets fred», heter det i dommen.

Lotte Hoel vitnet i den høyprofilerte rettssaken og fortalte om at hun var sjokkert over påstander som kom frem i Northugs selvbiografi. Foto: Vegard Vågenes / Nettavisen

Risikerte advokatregning på nær 300.000

I retten ble det også gjort kjent at advokatregningen til Northug og Strawberry kom på 199.000 kroner, for 77 timers jobb. Mens Lies advokatregning er på under halvparten, 91.000 kroner, for 41 timers arbeid.

Advokat Halvard Helle representerte Northug og forlaget, mens John Christian Elden representerte saksøker Lie.

- Det var en høy sum, kommenterte Elden, da motpartens advokatsalær ble lest opp.

Parten som tapte rettssaken hadde risikert å måtte betale saksomkostningene. Altså risikerte Lie på den ene siden, og Northug og forlaget på den andre, å få en advokatregning på nærmere 300.000 kroner.

Men retten slår altså fast at ingen av partene trenger å punge ut for motpartens advokatutgifter.

Nettavisen har vært i kontakt med Aylar Lie, men hun var ikke kjent med dommen og ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.