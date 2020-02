Aylar-venn: Ble sjokkert over innhold i Petter Northug-bok

- Han ville blottlegge henne, sa Lotte Hoel under sin forklaring i retten.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Det var mandag Aylar Lie og Petter Northug møttes til juridisk dyst i Oslo tingrett. Bakgrunnen for at Lie har tatt ut søksmålet er at hun mener Northug har krenket privatlivets fred ved å utlevere personlige og sensitive opplysninger om henne.

Dette går på at skistjernen i sin bok, «Min historie» fra 2018, navnga hvem som hadde gjort Lie gravid høsten 2011. Hun valgte å abortere barnet, noe hun fortalte åpent om i et intervju i magasinet «Det Nye» i mars 2012, men uten å røpe hvem barnefaren var.

Selv om avsnittet ble fjernet ønsket Lie en økonomisk kompensasjon på 100.000 kroner. Men forlaget gikk ikke med på å betale penger.

Saken ble trukket inn for Forliksrådet, som ga Northug og forlaget medhold i at han ikke hadde brutt privatlivets fred i boken. Dommen ble derfor anket av Lie.

Aylar Lie krever 100.000 kroner i erstatning for det hun mener er krenkelse av privatlivets rett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fikk tips om Aylar-opplysninger

Det som kan bli et nøkkelvitne i rettssaken inntok vitneboksen etter lunsj.

Tidligere NM-vinner i poker, Lotte Hoel, ble kalt inn for å vitne i saken. Hun og Lie ble kjent gjennom Northug i 2011. I dagene før jul det året var Lie på besøk hos Northug i Trondheim.

Etter noen års uvennskap tok Hoel kontakt med Lie i forbindelse med lanseringen av boken til Northug. Hun hadde blitt gjort kjent med at kontroversielle opplysninger skulle publiseres.

- Jeg ble sjokkert da jeg fikk vite hva som stod i boken og hva som ble utlevert om Aylar. Min reaksjon var at jeg ikke forstod hva Northug ville med å fortelle dette. Det gagner ikke hans historie å gjøre det på den måten, sier Hoel til Nettavisen.

- Hun ble like sjokkert som meg, og knust. Aylar visste ikke om innholdet i det avsnittet hun ble omtalt.

Den tidligere NM-vinneren forteller også at hun syntes det var viktig å varsle Lie om opplysningene som var planlagt å bli offentliggjort.

- Jeg ble tipset om at Northug hadde skrevet bok, og at det var et avsnitt om Aylar der. Jeg fikk dette tilsendt og så at det inneholdt opplysninger som aldri tidligere hadde kommet ut. Han ville blottlegge henne, sier Hoel under sin forklaring.

- Jeg tok derfor kontakt med Aylar på Facebook og fortalte henne det.

Petter Northug (midten) uttalte at han har forståelse for at Aylar Lie har reagert på det kontroversielle avsnittet i boken hans. Forlegger Magnus Rønningen til venstre, og bokens forfatter Jonas Forsang. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I det kontroversielle avsnittet i boken stod det:

«Hun (Lie) stilte opp i Det Nye og fortalte at hun har tatt abort. Men journalisten hadde skrevet det på en slik måte hvor man ikke skjønte om det var XX (navnet på en annen norsk kjendis, red. anm.) eller jeg som var faren. Det skal journalisten ha for. Det var et finurlig grep. Jeg ville aldri i livet sladra om hvem som var faren, selvfølgelig. Aldri. Men jeg kan si såpass som at det ikke var meg.»

Avsnittet ble fjernet til det andre opplaget av boken, men ble stående i det første opplaget som solgte minst 62.000 eksemplarer.

- Hvordan reagerte hun på det? spurte John Christian Elden, som representerer Lie.

- Først og fremst på at privatlivet var blitt offentlig på den måten. Hun var redd for hvordan XX (navnet på barnefaren, red. anm.) ville reagere. Hun følte seg tråkket på og krenket. Det var ganske sensitive opplysninger som ble blottlagt, sa Hoel i retten.

Aylar-venninnen, som også er venn med Northug, forteller også om dilemmaet det var med å ta opp kampen mot en «stor og mektig» Northug.

- Hun har vært veldig lei seg, det har vært tøft for henne å stå i det helt alene. Å stå opp for seg selv og gå mot Petter Northug helt frem til i dag er ikke bare enkelt. Jeg synes synd på henne. Jeg skal ikke utlevere henne noe mer, men det har vært tungt for Aylar, sier Hoel til Nettavisen.

Aylar Lie sammen med advokat John Christian Elden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

- Har forståelse for Aylar-reaksjon

Hun forklarte også at hun rådet Lie til å stå opp for seg selv.

- Jeg mente det handlet om egen respekt og overtramp begått mot henne. Rett skal være rett. Hele måten ting ble gjort på var så urettferdig.

Northug og forlaget Strawberry, representert ved advokat Halvard Helle, brukte som argument at Lie selv hadde fortalt om aborten hun utførte høsten 2011 i intervjuet med magasinet «Det Nye» i mars 2012.

Men hun fortalte aldri hvem barnefaren var. I «Det Nye»-intervjuet oppgir også Lie to menn hun hadde et forhold til i den aktuelle perioden rundt aborten, noe som førte til spekulasjoner om det var Northug eller den andre mannen som var faren.

I retten innrømmet forlegger for Strawberry, Magnus Rønningen, at navnet på barnefaren ikke burde vært tatt med. I retten forklarte også Northug at han forstod Lies reaksjon.

- Ja, det har jeg forståelse for. Men det var ikke et ønske fra meg at det skulle være tema, men jeg ble spurt om det av forfatteren, sa Northug.

Kan bli advokatregning på nær 300.000

Det er ventet å komme avgjørelse av rettssaken fra tingretten innen to uker, som er lovens krav.

I retten kom ble det også gjort kjent at advokatregningen til Northug og Strawberry kom på 199.000 kroner, for 77 timers jobb. Mens Lies advokatregning er på under halvparten, 91.000 kroner, for 41 timers arbeid.

- Det var en høy sum, kommenterte Elden, da motpartens advokatsalær ble lest opp.

Advokat Halvard Helle. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Parten som taper rettssaken risikerer å måtte betale saksomkostningene. Altså risikerer Lie på den ene siden, og Northug og forlaget på den andre, å få en advokatregning på nærmere 300.000 kroner.

Dersom saken går videre i rettssystemet kan dette bli enda dyrere. Men selv om en part skulle vinne frem med sitt syn er det ikke noen automatikk i at de dømmes til å få dekket saksomkostningene, selv om det er hovedregelen.