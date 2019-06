Babacar Sarr er etterlyst internasjonalt

Lite trolig at fotballproffen møter til rettssaken som starter onsdag. - Usikkerheten er en lidelse for min klient, sier bistandsadvokat for kvinnen, John Christian Elden.

Onsdag starter ankesaken, hvor den tidligere Molde-spillere Babacar Sarr etter planen skal svare på anklager om voldtekt av en kvinne.

Dette er den samme saken hvor han i Romsdal tingrett ble frikjent for straff i fjor høst, men likevel ble dømt til å betale erstatning til den fornærmede kvinnen. Påtalemyndigheten anket avgjørelsen om frifinnelse. Sarr anket avgjørelsen om erstatningskravet.

Den tidligere Molde-spilleren har helte tiden nektet straffskyld i saken.

Påtalemyndigheten har liten tro på at Sarr møter når rettssaken starter onsdag, og han er nå internasjonalt etterlyst, får Nettavisen opplyst.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Vi har gjort alt vi kan

Statsadvokat i Møre, Ingvild Thorn Nordheim, bekrefter opplysningene.

- Vi har gjort alt vi kan, og brukt alle kanaler for å nå ham. Vi har fått bekreftet både av hans forsvarer og agent at Sarr kjenner til berammingen for ankeforhandlingene, men det er lite trolig at han møter, sier hun til Nettavisen.

- Årsaken er at han er misfornøyd med bytte av forsvarer. Han er internasjonalt etterlyst, og befinner seg, etter det vi kjenner til, i Senegal.

Stjerneadvokat John Christian Elden, som bistår den fornærmede kvinnen i saken, er tydelig irritert over at det går mot utsettelse av ankesaken.

- Usikkerheten er en lidelse for min klient. Voldtekten har påført henne store dokumenterte skader, og hun blir satt tilbake i behandlingen ved slike utsettelser, sier han til Nettavisen.

- Tiltalte er ikke lovlig stevnet til ankesaken, sier spillerens forsvarer Jørgen Løvdal til Nettavisen i en kort kommentar på SMS.

Ett av problemene påtalemyndigheten har støtt på er at Sarr ikke lovlig er stevnet. Det betyr at selv om han skulle kjenne til den kommende rettssaken, må han signere et dokument, selve stevningen, for at han skal være å anse som «lovlig stevnet».

Frifunnet, men etterlyst

Sarr har inntil nylig hatt den profilerte advokaten Mette Yvonne Larsen som sin forsvarer. Opprinnelig var saken berammet til oktober. Men den fornærmede kvinnen ønsket en tidligere beramming, får Nettavisen opplyst, grunnet belastningen det er med å vente. Saken ble derfor fremskyndet til juni.

Dette passet ikke med kalenderen til Larsen, og advokat Løvdal, som er kollega med Larsen, overtok derfor saken.

Etter at Løvdal ble konfrontert med at Sarr var etterlyst, svarte han følgende i en ny SMS senere tirsdag ettermiddag:

- Jeg tar etterlysningen av en strafferettslig frifunnet mann til etterretning, og setter det i sammenheng med behovet for å få ham lovlig stevnet. Det er grunn til å tro at han ikke møter.

Når en person er etterlyst internasjonalt kan han pågripes i land hvor Norge har utleveringsavtaler, eller andre internasjonale avtaler, med. Sarr har de siste månedene spilt i den russiske toppdivisjonen.

Russland har ikke utleveringsavtale med Norge (se egen faktaboks).

Fakta Utlevering fra utlandet til Norge ↓ Personer som er siktet, tiltalt eller domfelt i en straffesak, kan etterlyses av norsk politi enten via Interpol eller SIS med tanke på pågripelse og utlevering til Norge, opplyser Justisdepartementet til Nettavisen. Her kan du lese mer om prosessen med utleveringer til Norge. Norge har ikke en bilateral utleveringsavtale med Russland. Men gjennom forpliktende avtaler i Europarådet har Norge og Russland indirekte utleveringsavtale. Personer kan også utleveres til Norge fra land vi ikke har utleveringsavtale med. Hvis det ikke foreligger konvensjon eller avtalegrunnlag, vil det være opp til vedkommende lands interne rett om utlevering kan finne sted, opplyser Justisdepartementet. Uavhengig av om Norge har avtale med vedkommende land eller ikke, må norske myndigheter avvente deres behandling av utleveringsbegjæringen. I rundskriv fra Justisdepartementet fra 2001 kan du lese mer om internasjonalt rettslig samarbeid i straffesaker. Nasjonal rett i vedkommende land kan oppstille begrensinger i adgangen til å utlevere. Eksempelvis er det få land som utleverer egne borgere. Kilder: Justisdepartementet og Nettavisen

Elden reagerer kraftig på at Sarr etter alle solemerker ikke møter til straffesaken.

- Jeg har gjentatte ganger tatt opp dette med påtalemyndigheten, men har fått til svar at forsvareren og agenten har garantert for at han møter opp, og at det derfor ikke har vært behov for verken varetektsfengsling eller utlysning i utlandet. Jeg legger derfor til grunn at han møter, og tar sin straff, sier Elden til Nettavisen.

- Når forsvarer og agent har gått god for det, regner jeg med at han møter.

Advokat John Christian Elden. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Påtalemyndigheten har aldri vurdert verken å varetektsfengsle Sarr, eller å inndra passet hans. Heller ikke etter at han ble fristilt fra kontrakten med Molde i februar, da han ble klar for russisk fotball, og det kunne være en risiko for unndragelse.

- Jeg synes ikke det er grunnlag for noen av delene da han ble frikjent for straff i tingretten, sier statsadvokat Nordheim.

Ikke straffbart å droppe rettssak

Det er ikke straffbart for Sarr ikke å møte til egen rettssak, så lenge han ikke er lovlig stevnet, eller skulle ha gyldig fravær. Den fornærmede kvinnen har siden Molde fristilte spilleren i januar i år, vært bekymret for at Sarr ikke skulle møte til ankesaken, som først var berammet i februar i år.

Den ble utsatt da ett av de mest sentrale vitnene ikke møtte til saken.

- Hun har fått flere måneders behandlingsopplegg som starter til høsten, men som ikke kan starte før rettssaken er ferdig, og hun ikke igjen skal oppfriske saken ved å møte i retten. Det er meningsløst at hennes liv er satt på vent, mens den tiltalte leker fotball alle andre steder i verden enn i Norge, tordner Elden.

Advokat Jørgen Løvdal Foto: Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & co.

Etter planen blir det et såkalt bevisopptak av den fornærmede kvinnen, forteller påtalemyndigheten til Nettavisen. Da blir hennes forklaring tatt opp i retten, slik at hun ikke nødvendigvis trenger å møte i retten på nytt, dersom det skulle bli en utsettelse av saken.

Opptaket brukes da som hennes forklaring i en eventuelt sak som berammes på et senere tidspunkt.