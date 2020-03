Babacar Sarr må betale 150.000 kroner erstatning til voldtektsoffer

- Det er godt for den fornærmede at han er funnet ansvarlig for å ha voldtatt henne, sier John Christian Elden til Nettavisen.

Høyesterett har avvist anken til tidligere Molde-spiller Babacar Sarr, dermed er det endelig avgjort at han må betale oppreisningserstatning på 150.000 kroner til en kvinne som er offeret i en voldtektssak.

Politiet mener Sarr skal ha voldtatt kvinnen i mai 2017 i Molde. Sarr har hele tiden nektet straffskyld.

Høsten 2018 ble han frikjent for straff i rettssaken i Romsdal tingrett, men likevel dømt til å betale erstatning på 150.000 kroner fordi retten mente det var mer sannsynlig at han hadde begått voldtekt enn at han ikke hadde det.

Elden: - Sarr ansvarlig for voldtekt

Påtalemyndigheten anket avgjørelsen umiddelbart, og Sarr anket spørsmålet om erstatning.

Ankesaken har vært utsatt tre ganger fordi Sarr ikke har møtt. Det blir ikke satt ny dato før han er tilbake i Norge. Han befinner seg nå i Saudi-Arabia.

Den fornærmede kvinnen og hennes venner møtte Molde-spiller Babacar Sarr og flere av hans venner før de endte på nachspiel i Sarrs leilighet hvor det politiet mener er en voldtekt skal ha skjedd. Sarr har hele tiden hevdet at det var frivillig seksuell omgang. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Selv om skyldspørsmålet for straff ikke er behandlet, besluttet retten likevel at erstatningskravet skulle behandles i Frostating lagmannsrett. I en kjennelse fra februar i år heter det:

«Babacar Sarr møtte ikke til ankeforhandlingen. Hans forsvarer/prosessfullmektig, advokat Jørgen Løvdal, møtte. Det gjorde også bistandsadvokat/prosessfullmektig for XX (den fornærmede kvinnen, red. anm.), advokat Sidsel Katralen, og aktor, førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim.

Straffesaken ble på bakgrunn av ovenstående besluttet utsatt på ny. Lagmannsretten besluttet deretter å holde rettsmøte til behandling av eventuelle fraværsvirkninger i den sivile anken (...).

Lagmannsretten konkluderte med at Sarrs manglende oppmøte til ankeforhandlingen innebar fravær, (...) og at det ikke var grunnlag for oppfriskning. Anken ble avvist (...).»

John Christian Elden representerer den fornærmede kvinnen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I Sarrs fravær ble han dømt til å betale erstatningen, men han mente han ikke hadde blitt lovlig stevnet, og anket dermed til Høyesterett.

Her slår de enstemmig fast at anken ikke kan føre frem.

- Det er godt for den fornærmede at saken er endelig avsluttet med at han er funnet ansvarlig for å ha voldtatt henne. Ansvaret for overgrepet er da plassert, skriver kvinnens bistandsadvokat John Christian Elden til Nettavisen i en mail.

Anklaget tre ganger i Norge

Sarr befinner seg altså i Saudi-Arabia, hvor han var proffspiller for toppklubben Damac. 14. januar i år meldte klubben på sin offisielle Twitter-konto at de hadde terminert kontrakten hans, som opprinnelig hadde varighet til juni i år.

Det er uklart om, eller når, Sarr kommer tilbake til Norge. Han ønsket ikke å si noe om dette da Nettavisen var i direkte kontakt med ham i midten av februar.

Han er fortsatt etterlyst internasjonalt med pågripelsesbegjæring. Etterlysningen gjelder voldtektssaken hvor han fortsatt er tiltalt. Det har så langt vært en omstendelig prosess med å få Sarr tilbake til Norge.

- Det er uheldig at han har stukket av fra straffesaken slik at hun en gang i fremtiden på nytt risikerer å måtte rippe opp i saken. Hennes ønske er å komme seg videre, skriver Elden.

Dersom Sarr skulle bli dømt til straff i saken risikerer han fire år i fengsel.

Påtalemyndigheten tok også ut tiltale mot Sarr for en voldtekt de mener skal ha funnet sted mot en annen kvinne i november 2018. Denne måtte de trekke tilbake i slutten av februar grunnet en polititabbe som var en formaliafeil.

Advokat Jørgen Løvdal representerer Babacar Sarr. Foto: Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & co.

I tillegg til disse to sakene har Sarr vært involvert i en tredje voldtektssak i Norge. Vest politidistrikt har bekreftet til Nettavisen at saken inntil videre er satt på vent i påvente av å gjennomføre avhør av ham hvis han returnerer til Norge.

Ifølge Nettavisens opplysninger har politiet DNA-bevis som slår fast at det har vært seksuell omgang mellom Sarr og kvinnen. Hun mener seg utsatt for en voldtekt, mens Sarr ikke har vært villig til å la seg avhøre i saken.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med Babacar Sarr. Hans forsvarer, Jørgen Løvdal, har ikke besvart spørsmålene han har fått oversendt.