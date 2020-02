Babacar Sarr nekter å si om han kommer tilbake til Norge

Han vil heller ikke svare på hvordan han stiller seg til ny tiltale i voldtektssak. Avgått Molde-direktør mener Sarr må stille i retten.

Forrige uke omtalte også Nettavisen nyheten om at Babacar Sarr nå er tiltalt for to voldtekter mot ulike kvinner i Norge. Han befinner seg for tiden i Saudi-Arabia, et land som ikke har utleveringsavtale med Norge.

Den siste tiltalen skal ifølge politiet være en voldtekt begått mot en kvinne i Oslo natt til 25. november 2018. Nettavisen er gjort kjent med at det i avhør kommer frem at anklagene opprinnelig var at samme kvinne skulle ha blitt voldtatt to ganger på ulike hoteller i sentrum av hovedstaden og på Frogner, vest i Oslo.

Nettavisen har ved en rekke anledninger forsøkt å få Sarrs versjon av anklagene i den nye voldtektstiltalen, men verken han eller hans forsvarere, Mette Yvonne Larsen og Jørgen Løvdal, har besvart henvendelser eller spørsmål om saken.

Tidligere har Larsen uttalt til Nettavisen at Sarr nekter for å ha gjort noe straffbart i saker der han er anklaget for voldtekt.

- Ingen kommentar, ingen kommentar

Kripos og Interpol har hatt vanskeligheter med å få direktekontakt med den tidligere Molde-spilleren. Det fremgår også av kjennelser fra Frostating lagmannsrett at det har vært vanskelig for påtalemyndigheten og retten å få tilbakemelding på henvendelser de har sendt til Sarr.

Men i helgen fikk Nettavisen kontakt med ham på telefon i Saudi-Arabia.

- Hvordan stiller du deg til anklagene?

- Det ønsker jeg ikke å si noe om.

- Har du begått det som hevdes av norsk politi?

- Jeg sier ingenting til deg om dette.

- Hva er årsaken til at du ikke vil gi din versjon?

- Jeg vil ikke kommentere saken. Snakk med min advokat.

I løpet av samtalen sier Sarr at det er advokat Larsen som representerer ham. Men han nekter å svare på noen spørsmål selv.

Sarr har inntil nylig spilt for toppklubben Damac i Saudi-Arabia, men 14. januar i år meldte klubben på sin offisielle Twitter-konto at de har terminert kontrakten hans, som opprinnelig hadde varighet til juni i år.

Sarr er fortsatt etterlyst internasjonalt med pågripelsesbegjæring. Etterlysningen gjelder begge voldtektstiltalene. Det har så langt vært en omstendelig prosess med å få Sarr tilbake til Norge.

Han har også vært under etterforskning i en tredje voldtektssak som skal ha skjedd i 2014. Nettavisen er kjent med at politiet har sikret DNA-bevis på at det har vært seksuell omgang mellom Sarr og kvinnen.

Hun mener seg utsatt for en voldtekt, men han har ikke har latt seg avhøre av politiet ennå. Kvinnen frykter at Sarr kan slippe voldtektstiltale, og er bekymret fordi hun mener politiet ikke har prioritert å etterforske saken.

I en fersk kjennelse fra Frostating lagmannsrett kommer det frem at Sarr har antydet at han kan være villig til å komme til Norge. Henvendelsen skal ha kommet via en fransk advokat til statsadvokat i Møre og Romsdal, Ingvild Thorn Nordheim.

Men dette betinger at pågripelsesbeslutningen mot Sarr blir trukket tilbake.

- Jeg vet ikke hvor troverdig dette er, eller hvor mye lit vi skal feste til de opplysningene. Enn så lenge er han internasjonalt etterlyst med pågripelsesbegjæring. Vi venter fortsatt på at han skal komme til Norge, sier Thorn Nordheim til Nettavisen.

Babacar Sarr fikk kontrakten med toppklubben Damac terminert 14. januar 2020. Opprinnelig hadde han en ettårsavtale frem til juni 2020. Foto: Damac FC / Twitter

Betrodd Solskjær-spiller

Sarr er kortfattet i svarene overfor Nettavisen.

- Er det aktuelt for deg å komme tilbake til Norge og møte i rettssakene der du er anklaget for voldtekt?

- Det er ikke noe jeg kommer til å svare på. Snakk med min advokat.

- Hva er årsaken til at du ikke vil si om du har planer om å komme tilbake til Norge?

- Ingen kommentar.

- Er du kjent med at du er etterlyst av Interpol?

- Ingen kommentar.

Babacar Sarr var en av de mest betrodde spillerne til Ole Gunnar Solskjær da han var i Molde. Han fortsatte å være en av de mest brukte spillerne også etter at den første tiltalen mot ham ble tatt ut i mars 2018.

I januar 2019 ble Sarr fristilt fra kontrakten med Molde. I pressemeldingen skrev klubben:

«Molde vil takke Babacar for hans innsats som fotballspiller for Molde FK, også gjennom en vanskelig tid for så vel spilleren som klubben.»

«Christine» er én av de fornærmede kvinnene i sakskomplekset med den tidligere Molde-spilleren. I virkeligheten har hun et annet navn. Her med sin bistandsadvokat John Christian Elden fra et intervju høsten 2019.

Moldes behandling av hele saken, og Solskjærs uttalelser om at han valgte å stole på sin egen spiller, har preget ett av ofrene i sakskomplekset mot Sarr. I et intervju med Nettavisen uttalte «Christine», som ikke er kvinnens egentlige navn, følgende:

- Jeg kan aldri tilgi Solskjær eller noen i ledelsen i MFK for det de har gjort. Det går både på at de løftet Sarr frem som hedersmann og kaptein, og at de fristilte ham fra kontrakten. Jeg kan heller aldri tilgi Solskjær for de uttalelsene han kom med om at han støttet spilleren. Såpass selvrespekt må jeg ha, sa hun.

Avgått Molde-direktør Øystein Neerland er klar på at de ønsker en rettskraftig dom i sakene.

«Dette har vært, og er, en vanskelig sak for de involverte. Vi er klar på at tiltalte må stille i retten. Det er rettsapparatet som skal behandle saken. Vi håper at man snarlig kan konkludere med rettskraftig dom», skriver han i en SMS til Nettavisen.

Avgått Molde-direktør Øystein Neerland. Bildet er fra august 2018 da rettssaken mot Sarr gikk i Romsdal tingrett i Molde. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Per nå er Sarr tiltalt for voldtekt av «Christine», noe politiet mener skal ha skjedd i Molde i mai 2017. Den tidligere Molde-spillere ble frikjent for straff i rettssaken i Romsdal tingrett høsten 2018, men likevel dømt til å betale erstatning på 150.000 kroner fordi retten mente det var mer sannsynlig at han hadde begått voldtekt enn at han ikke hadde det.

Påtalemyndigheten anket umiddelbart.

Ankesaken har vært utsatt tre ganger fordi Sarr ikke har møtt. Det blir ikke satt ny dato før han er tilbake i Norge.

Pågrepet av politiet

I tillegg er han altså tiltalt i saken fra Oslo i november 2018. Den rettssaken er ennå ikke berammet.

Dagen etter de påståtte voldtektene i Oslo ble Sarr pågrepet av politiet i Molde. Mandag 26. november skal han ifølge kilder ha blitt hentet på sin hjemmeadresse rundt klokken 11.00. Etter lange avhør ble han formelt løslatt rundt klokken 22.00 samme kveld.

Sarr har hele tiden nektet straffskyld for begge anklagene.

Molde terminerte kontrakten med Sarr i januar 2019. Kort tid etter signerte han for Jenisej i den russiske toppdivisjonen. Deretter signerte han for Damac i Saudi-Arabia i juni samme år.

Verken Russland eller Saudi-Arabia har utleveringsavtaler med Norge. Sarr ønsker heller ikke å si noe om hvorfor kontrakten hans med Damac ble terminert. Den hadde opprinnelig varighet til juni 2020.

- Det er ikke noe jeg uttaler meg om. Ingen kommentar.

- Har det noe med voldtektsanklagene å gjøre?

- Jeg har ingenting å si. Du kan ta alt med min advokat.

Babacar Sarr (t. v.) var en av Ole Gunnar Solskjærs mest betrodde spillere i Molde og startet nesten alle kampene fra han kom til klubben i juli 2016 og ut 2018-sesongen, som ble Sarrs siste. Bildet er fra september 2017, etter kampen Viking - Molde. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Både påtalemyndigheten og retten mener den tidligere Molde-spilleren bevisst har unndratt seg straffeforfølgelse i Norge. I den ferske kjennelsen heter det:

«Lagmannsretten har som nevnt en tilnærmet visshet om at Sarr er kjent med innkallingen (til ankesaken, red. anm.), slik at forkynnelse anses skjedd (...). Han er åpenbart kjent med at forfølgningen pågår. Sarr er profesjonell fotballspiller, og han har ikke lenger noen tilknytning til Norge. Det kan vanskelig ses at han har noen interesse av å komme til Norge for å delta i en ankeforhandling. (...).

Dersom han kommer til Norge, vil han bli pågrepet. Disse forholdene underbygger klart at Babacar Sarr bevisst unndrar seg forfølgningen i Norge, blant annet ved å unnlate å bekrefte forkynninger».