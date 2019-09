Baby fikk overdose med morfin på sykehus

En baby som var lagt inn med urinveisinfeksjon på Stavanger universitetssjukehus i sommer, fikk morfin istedenfor antibiotika.

Den seks uker gamle guttebabyen ble lagt i kunstig koma på intensivavdelingen, men overlevde feilbehandlingen. Sykehuset anmeldte selv episoden til politiet, og moren har gitt forklaring til både Statens helsetilsyn, HMS-avdelingen ved sykehuset og til politiet, skriver Stavanger Aftenblad.

Sykehuset har frist til 1. oktober med å gi sin rapport om hvordan hendelsen håndteres og hvilke tiltak som iverksettes for å redusere risikoen for gjentakelser, skriver fagsjef Bjørn Øglænd i en epost til avisen. Helsetilsynet vil deretter beslutte videre tilsynsmessige skritt.

– Dette er en sak vi tar på største alvor. Da hendelsen skjedde i slutten av juni, sendte vi umiddelbart en melding til Statens helsetilsyn i tråd med retningslinjene våre. Vi valgte også å anmelde saken til politiet. Vår høyeste prioritet har vært, og er, å ivareta og følge opp de berørte på en best mulig måte. Det har vært viktig for Helse Stavanger å få kartlagt hendelsen. Status nå er at saken fortsatt er under etterforskning hos politiet og til behandling hos Helsetilsynet, skriver kommunikasjonsdirektør Helga Strand ved Stavanger universitetssjukehus i en epost til avisen.

Guttens foreldre sier de forteller om episoden i håp om at sykehuset endrer sine rutiner.

(©NTB)