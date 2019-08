Babyer fikk «varulvsyndrom» etter feilmedisinering

- Min sønns panne, kinn, armer, bein og hender var tildekket av hår. Det var veldig skummelt, sier én av mødrene.

Spanske helsemyndigheter opplyser at minst et titalls barn har utviklet hypertrikose - populært kalt varulvsyndrom - etter å ha blitt behandlet med feil medisin.

Barna begynte å utvikle hårvekst over hele kroppen etter at de ble gitt det man antok å være reflux-medisinen Omeprazol.

Fikk medisin mot hårtap

Etter nærmere undersøkelser har spanske helsemyndigheter påvist at medisinblandingen som barna ble gitt, egentlig inneholdt Minoxidil. Minoxidil er et medikament som brukes til å behandle hårtap.

Spanske helsemyndigheter ble varslet allerede i juli måned etter bekymringsmeldinger fra foreldre til barn som hadde tatt reflux-medisin.

Meldingene gikk ut på at 13 barn i alderen 8 til 9 måneder begynte å utvikle omfattende hårvekst i ansiktet.

Saken ble først gjort offentlig kjent etter at det spanske helsedirektoratet AEMPS denne uken kom med en anmodning til foreldre, som hadde barn med tilsvarende symptomer, om å kontakte lege, skriver The Times.

Spanske El Pais har snakket med moren til ett av de rammede barna.



- 17 barn rammet

AEMPS bekrefter overfor Nettavisen at det nå dreier seg om totalt 17 barn, og at medisinene er fjernet fra markedet.

Den spanske helseministeren Maria Luisa Carcedo uttalte onsdag at medisinblandingen stammet fra et laboratorium som hadde «puttet denne medisinen (Minoxidil red.anm.) i en beholder som var merket Omeprazol, og deretter distribuert det til apoteker, skriver The Guardian.

Fakta Hypertrikose ↓ Hypertrikose er en tilstand med unormalt økt hårvekst. Hypertrikose kan ha flere årsaker. Tilstanden er ofte arvelig betinget. Den kan også skyldes stoffskiftesykdom eller være en bivirkning av visse legemidler, for eksempel ciklosporin eller kortison. I enkelte føflekker er det ofte også økt hårvekst. Dette er ikke et tegn på at føflekken er farlig. KILDE: Store Norske Leksikon

Hypertrikose

Barna lider nå av den sjeldne tilstanden hypertrikose, som forårsaker uvanlig hårvekst på steder på kroppen der det normalt ikke vokser hår.

- Min sønns panne, kinn, armer, bein og hender var tildekket av hår. Det var veldig skummelt, sier én av mødrene til de rammede barna, ifølge St. Lucia Times.

Mexicanske Jesus Aceves er én av få personer i verden som er rammet av tilstanden hypertrikose. Han har tidligere uttalt seg til media om tilstanden. Foto: Yuri Cortez (AFP)

Det er uklart hvordan laboratoriet Farma Quimica Sur i Malaga, som er en leverandør av legemidler, klarte å blande feil medisin.

Helsedepartementet sier i en uttalelse at hårveksten vil forsvinne etter hvert som barna slutter med medisinen. Helsemyndighetene har tatt forholdsregler og stengt laboratoriet inntil videre.