Babytvillinger påkjørt av kapret ambulanse

Et tvillingpar på syv måneder er sendt til sykehus etter de ble påkjørt av den kaprede ambulansen.

Etter at en person med skytevåpen kapret en ambulanse på Torshov har det vært en dramatisk utvikling som endte med at politiet stoppet ambulansen. Det ble avfyrt skudd da de aksjonerte og tok kontroll over ambulansen.

En kvinne med barnevogn og et eldre ektepar ble påkjørt eller måtte hoppe unna ambulansen. Kvinnen og tvillingene er kjørt til sykehus, meldte politiet 13.48.

Et av barna er lettere skadd, mens situasjonen er uavklart for den andre. Tvillingene er syv måneder gamle.

En kvinne og et tvillingpar er sendt til sykehus. Foto: Kjetil Bortelid Mæland (Nettavisen)

De tre ansatte i ambulansen er fysisk uskadd, men de er sterkt berørt av hendelsen, opplyser medievakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til NTB.