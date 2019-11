Bacon kjemper for livet etter å ha blitt påkjørt - sjåføren stakk

- Vær så snill og meld deg du som kjørte på hunden min!

Bacon, en ett år gammel Jack Russell-tispe, ble tirsdag ettermiddag denne uken påkjørt, da hun og eier Hanne Høgli krysset et fotgjengerfelt på Ensjø i Oslo.

Bacon ble truffet av det som skal ha vært en mørk Golf, ved 16.15-tiden.

Resultatet er at Bacon har brudd i ryggen og luft i brystet.

- Bilfører stakk fra stedet, og hundeeier klarte seg med minimal margin. Bacon ligger veldig hardt skadet på dyresykehuset og kjemper for livet. Vi leter etter flere vitner, samt prøver å få politiet til å ikke henlegge saken. Vi forsøker også å få tak i mulige bilde- og videobevis på Ensjø for å lette politiets arbeid, sier Jan Werner Andersen, og sier at hendelsen er anmeldt og at de bruker Facebook for å nå eventuelle vitner.

PÅKJØRT: Eierne av hunden Bacon håper at føreren av bilen blir funnet - og at Bacon blir bra igjen. Foto: Privat

Refleksvester

Torsdag har de to lagt ut ny oppdatering på hvordan det går med Bacon.

- En liten oppdatering om lille Bacon som fortsatt kjemper for livet sitt. Vi fikk endelig se henne for første gang etter ulykken, hun er sterkt medisinert og sitter i en ganske så stiv posisjon, men hun gjenkjente oss og pep for å vise det. Det er vondt å se at vår lille hund er i en slik tilstand, men hun er i de aller beste hender.

Andersen påpeker at både hund og menneske hadde på seg refleksvest da de var ute og gikk tur tirsdagen, og at Bacon gikk i bånd.

Høgli har en oppfordring til sjåføren:

- Vær så snill og meld deg du som kjørte på hunden min!

Foto: Privat

- Takk for all støtte

Paret har startet en innsamlingsaksjon på Spleis, for å dekke utgiftene, som skal ha passert forsikringen for lengst. På to dager er over halvparten av summen de håper på inne - nærmere 28.000 kroner er så langt donert for at Bacon skal få behandlingen hun trenger.

- Vi er så uendelig takknemlig for all den støtten vi får og har fått til nå, så tårene sitter løst om dagen. I morgen skal Bacon ta MR, og da vil vi få vite om det blir operasjon eller en annen behandling som hun må ta i Gøteborg. Hun er fortsatt avhengig av medisinsk behandling så hun blir liggende på sykehus en stund fremover, skriver Høgli videre.

- Den gode nyheten vi har fått i dag er at hun har spist godt og at hun har noe bedring i den ene benet. Jeg er sikker på at alle deres gode tanker hjelper henne på bedringens vei! Igjen 1000-takk for all støtten vi får, det er overveldende!

INTRAVENØST: Bacon får intravenøst gjennom hundelabben. Foto: Privat

