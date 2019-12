«Bad hair day»: Frisør skutt av misfornøyd far

Da faren fikk se sønnens nye frisyre gikk han amok.

En 13 år gammel gutt i Texas hadde fått seg en helt ny hårklipp i helgen, men da faren fikk se den fant han skytevåpen og dro tilbake for å straffe frisøren.

Han fikk først de ansatte til å fikse frisyren gratis, før det brøt ut en ny krangel mellom ham og frisøren på parkeringsplassen.

Vitner sier krangelen handlet om jobben frisøren hadde gjort.

Under krangelen skal faren har trukket våpen og skutt frisøren tre ganger før han flyktet fra åstedet i en grå sedan.

– Det er helt sprøtt at noen kan finne på å skyte noen på grunn en hårklipp, punktum, sier etterforsker ved Harris County Sheriff Office, Wallace Wyatt, til KHOU.

– Sønnen så hva som skjedde. Faren vet at han må melde seg og tilstå for å være et godt eksempel og en god far. Han må si «Jeg har rotet det til. Dette er slik jeg fikser det», sier Wyatt.

Frisøren ble kjørt til sykehus, men skadene skal ikke være livstruende og han skal nå være på bedringens vei.