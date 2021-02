Både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg står i spagaten

Det eneste som er sikkert i forkant av stortingsvalget, er at det blir problematisk å snekre en regjeringsplattform. Begge regjeringsalternativene spriker i alle retninger.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum rota det til da han i «Politisk kvarter» sådde tvil om hvorvidt Senterpartiet stiller seg bak målsettinga om at Norge må kutte utslippene med minst 50 prosent innen 2030. Dette er jo vedtatt politikk, som enhver regjering må bestrebe seg på å etterleve. Alternativet er at Norge trekker seg fra Parisavtalen og nærmest ut av FN – og så «nasjonale» er ikke en gang Senterpartiet.

Slagsvold Vedum forsøkte å komme til hektene i løpet av den neste kaffekoppen, men landa vel i beste fall jamsides. Forklaringa på vinglinga er ikke vanskelig å finne: Senterpartiet kjemper om Frp-velgernes gunst.

Men har Senterpartiet likevel et poeng i denne saken? Partiets parlamentariske leder Marit Arnstad var raskt ute med å poengtere at Sp er opptatt av klimaet, men at klimatiltakene må være sosialt rettferdige. Som hun sa: Økt CO2-avgift rammer en som tjener 300.000 mye hardere enn en som tjener 1 million. Korrekt – og dette gjelder for så vidt alle typer avgifter.

Men har hun rett når hun påpeker at eksempelvis små fiskebåteiere kan få så mye trøbbel at de rett og slett må sette båten på land? Jeg veit ikke – men om hun har rett, må jo tiltakene i åra som kommer ta høyde for denne typen problemer. Dette er helt nødvendig, hvis AS Norge skal få alle aksjonærene til å være med på miljødugnaden. Hvis tiltakene slår urettferdig ut for alle som befinner seg i lavlønnsyrkene – vel, da blir det ingen dugnad.

Da vil folk melde seg ut, og folk flest i dette landet viser gang på gang at de veit hvordan de skal aksjonere. «La elva leve» i Alta - Bompengeaksjonen – Bunadsgeriljaen for fødeavdelingene i distriktene – naturvernernes kamp mot vindmøller. Det er ikke vanskelig å skape grobunn for «gule vester» i Norge.

Miljø og klima er bare én av snubletrådene som ligger i forhandlingspotten i etterkant av en eventuell rødgrønn seier 13. september. Sp sier for eksempel allerede nå at det er «uaktuelt» å sitte i en regjering som beholder helseforetaksmodellen – som jo i all hovedsak er Arbeiderpartiets verk.

Arbeiderpartiet sier at det er «uaktuelt» å sitte i en regjering som sier nei til EØS-avtalen. Men teller ikke kjøttvekta i politikken? Begge de foretrukne samarbeidspartnerne i en Ap-leda regjering – SV og Sp – er motstandere av EØS-avtalen.

Jonas Gahr Støre kan bli avhengig av Rødt eller MDG, eller begge. Han får litt av en jobb med å snekre kompromisser i oljepolitikken med MDG og i arbeidslivspolitikken med Rødt. Som Bjørnar Moxnes sier det: «Vi blir aldri noen dørmatte for Jonas.» For ordens skyld: Rødt er også beinharde motstandere av EØS-avtalen.

Når dette er sagt, får ikke Erna Solberg det enkelt om hun mot formodning skulle vinne sitt tredje valg. Hun er fullstendig avhengig av Fremskrittspartiet – et parti som er i fritt fall på gallupen, og som nå insisterer på å «stemme for det er vi er for, og mot det vi er mot». Dette har gitt merkelige utslag. På den ene sida er de i praksis støttehjul til en regjering de sjøl ikke sitter i. På den andre sida har partiet inngått kompromisser med SV, Ap og Sp – i tidenes merkeligste «firerbande».

Siv Jensen har nok rett i at dette «muligens har skapt forvirring hos velgerne». Men partileder Jensen har også problemer innad. Hun sliter blant annet med en «nasjonalkonservativ» fløy, som representerer det egentlige flertallet i oslopartiet. På nominasjonsmøtet 13. mars er Carl I. Hagen utfordrer – en mann som faktisk vil ta Norge ut av Parisavtalen; en mann som mener alt snakk om klimakrise er det reineste tøv, og som elsker å omtale «den livgivende CO2-gassen»!

Rockebandet Black Debbath lagde for noen år siden en sang de kalte «Det er problemer innad i Høyre». I dag kunne de med fordel ha bytta ut «problemer innad i Høyre» med «problemer innad på borgerlig side". Se ikke bort fra at den sangen kommer!

Det er altså problemer uansett hvilken vei vi enn snur oss, og det er to generasjoner siden Arbeiderpartiet aleine kunne styre landet som de ville. Så denne typen problemer må vi bare leve med.

Helge Gaarder i pønkbandet Kjøtt skreiv i sin tid en ironisk tekst han kalte «(Jeg gleder meg til) År 2000». Og dette er muligens det eneste jeg er helt sikker på i politikken for tida: (Jeg gleder meg veldig til Stortingsvalget) År 2021!

